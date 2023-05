Pierantonio Zavatti "I miei 80 anni vissuti per i veri valori e non cercando successi"

di Fabio Gavelli

Il ragazzo del quartiere di Ravaldino che giocava nell’Edelweiss allenata da Ninetto Calderoni, poi insegnante, uomo impegnato nella politica, nel sindacato e nell’associazionismo, promotore culturale e autore di una ventina di libri, compie oggi ottant’anni. Occasione perfetta per una conversazione, perché di cose da dire, Pierantonio Zavatti, ne ha ancora tante.

Zavatti, com’è nata la sua vocazione all’impegno civile?

"Credo sia una mia caratteristica naturale, sono interessato alle relazioni, mi interessa molto ogni persona che incontro. Tutto nacque al Liceo classico ’Morgagni’, nei primi anni Sessanta. Noi studenti facemmo una piccola e pacifica manifestazione per l’indipendenza dell’Algeria e il preside rispose chiudendoci fuori dalla scuola e dandoci 7 in condotta nel primo trimestre. Da lì iniziai un lungo percorso".

Cosa ricorda del ’68 a Forlì?

"Il fermento e l’esigenza di cambiamenti si erano già notati prima. Un esempio: quando mi sposai con Giovanna entrambi avevamo meno di 21 anni, perciò dovemmo chiedere il permesso ai genitori; poi, dalla nostra unione sono nati cinque figli. Sul ’68, l’unico episodio di tensione fu quando fu proiettato il film Berretti Verdi al cinema Esperia, in un clima in cui erano frequenti le iniziative contro la guerra del Vietnam".

Nel 1970 fu eletto in consiglio comunale nelle liste del Pci e diventò assessore all’istruzione e alla cultura in Provincia, presieduta da Angelo Satanassi. Poi nel ’75 ricoprì lo stesso incarico in Comune. Ma nel 1979 si dimise: perché?

"Il partito era troppo burocratico e non avevo mai digerito le sue posizioni verso i Paesi dell’Europa dell’Est. A metà degli anni Ottanta sono stato fra i fondatori della lista verde eco-pacifista".

Ha conosciuto da vicino i protagonisti di decenni della politica locale: com’era Giorgio Zanniboni?

"Nelle relazioni personali a volte era un po’ esuberante e aveva punte di cesarismo, ma per me è stato il miglior sindaco di Forlì dal dopoguerra in poi. A lui si devono alcuni progetti fondamentali per la città odierna come l’Acquedotto della Romagna e l’Università, traguardo conquistato assieme al senatore Leonardo Melandri".

Le chiedo allora di Melandri.

"Ne ho grande stima, come politico e come uomo. Abbiamo condiviso l’idea di un decentramento qualificato dall’Alma Mater. A proposito di Melandri, mi ricordo di un aneddoto...".

Lo dica.

"Uno degli incontri più importanti della mia vita fu con don Mario Ricca, parroco della Cava per 17 anni, personaggio straordinario. Dopo l’uscita del film ’La messa è finita’, del 1985, il regista Nanni Moretti venne a Forlì. Lo avvicinai e gli proposi di fare un film su don Ricca, ma Moretti rispose che non avrebbe più trattato temi religiosi. Allora pensai a Ermanno Olmi: un giorno andai da Melandri che lo chiamò in mia presenza, ma il maestro disse che avrebbe fatto soprattutto documentari".

Romano Baccarini e Nadia Masini?

"Romano è un amico, si accalorava molto nei suoi interventi pubblici, ma vuole molto bene alla sua città. Nadia aveva delle doti indubbie, ma un limite: le è mancata, da sindaco, la capacità di ascolto e dialogo".

Oltre trent’anni fa ha promosso i corsi di italiano per stranieri e animato le prime consulte degli immigrati. Cosa l’aveva spinto?

"Non ho mai cercato di fare carriera, ma vivo per i valori: i due fari a cui ho sempre fatto riferimento sono la giustizia sociale e l’attenzione verso l’immigrazione. I migranti sono i nuovi cittadini, bisogna che partecipino alla vita della comunità, facendo sentire la propria voce".

Forlì è stata a lungo una fucina di dibattiti, cineforum, iniziative politico-culturali: perché da anni assistiamo a un progressivo disfacimento di tutto ciò?

"Si è affermato uno straripante individualismo. La generazione che aveva fatto la Resistenza investiva sui giovani, credeva nel futuro. Quelli che sono cresciuti negli anni Ottanta, invece, si sono dimostrati molto attaccati ai propri posti. È mancato il ricambio e ora non ci sono più i luoghi fisici di discussione e neppure un periodico locale di scambio di idee. Ne soffre anche il volontariato, in particolare quello civile, a causa del lavoro povero e precario e della generale rassegnazione allo status quo. Quanto a me, ho operato tanti anni nelle Acli, ora resto un semplice iscritto del circolo Valli".

Come andò l’incontro con Papa Francesco?

"Nel 2014, poco dopo aver festeggiato le nozze d’oro, con Giovanna fummo ricevuti nella chiesa di Santa Marta. Scegliemmo di essere gli ultimi. Io consegnai al Papa anche le omelie di don Erio Castellucci, di cui forse aveva già sentito parlare".