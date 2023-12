Piero Gallina, una vita dedicata alle istituzioni

Il Pd forlivese si unisce al cordoglio per la scomparsa di Piero Gallina, già sindaco di Cesena e presidente della Provincia per il Pri, dove poi fu rieletto come consigliere, nel 2009, tra le fila del Partito Democratico. Lo ricorderò sempre per la sua personalità forte e tenace e una spiccata ironia con cui sapeva affrontare anche le situazioni più critiche. Da lui c’era sempre da imparare ed è stato un privilegio averlo conosciuto. Il nostro territorio perde un pezzo della sua storia oggi, un vero uomo delle istituzioni. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli affetti a lui più vicini. Ci mancherà moltissimo.

Gessica Allegni,

segretario territoriale

forlivese Pd

***

In veste di presidente di Romagna Acque-Società delle Fonti, a nome del Cda, esprimo il cordoglio della Società per la scomparsa di Piero Gallina: che fu protagonista, prima come sindaco di Cesena e poi come presidente della Provincia di Forlì-Cesena, di una lunga fase amministrativa in costante rapporto con Romagna Acque.

In particolare, Gallina visse da sindaco la delicata fase della fine della lunga presidenza Zaniboni; mentre era presidente della Provincia quando, nel 2004, venne creata la Società delle Fonti, di cui fu convinto sostenitore. Ci lascia un uomo di grande intelligenza politica, apprezzato da tutti per le sue squisite doti umane e per la capacità di mediazione che ha sempre messo nelle sue azioni, al servizio della comunità. Lo ricordo sempre presente, anche una volta terminati i suoi incarichi amministrativi, alle iniziative organizzate da Romagna Acque: a conferma di civismo e di attenzione per la cosa pubblica, un vero esempio anche per gli amministratori attuali.

Tonino Bernabè,

presidente Romagna

Acque-Società delle Fonti