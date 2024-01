Pietro Castellitto dirige il padre in ’Enea’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30. In sala c’è Enea di e con Pietro Castellitto. Enea rincorre il mito del suo omonimo eroe, spinto dalla voglia di sentirsi vivo in un’epoca ormai decadente. Della sua stessa idea è Valentino, aviatore appena battezzato. I due giovani sono amici da sempre, amanti delle feste e impegnati entrambi nello spaccio. Vittime e artefici di un mondo corrotto, sono mossi da una vitalità che li spinge al di là delle regole. La droga e la malavita, però, sono soltanto l’ombra proiettata da altro, da una storia familiare particolare: un padre malinconico, un fratello che ha problemi a scuola, una madre sconfitta dall’amore e una ragazza molto bella, un lieto fine e una lieta morte, una palma che cade su un mondo di vetro. Nel cast troviamo anche Benedetta Porcaroli e Sergio Castellitto. Nuovo arrivo anche Chi segna vince di Taika Waititi. Il film racconta una storia vera, quella di una partita di calcio tenutasi nel 2001 durante le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2002. A giocare l’una contro l’altra sono state le squadre delle Samoa Americane e dell’Australia. Il match si è concluso con la sconfitta delle Samoa con un punteggio pari a 31-0, segnando un vero e proprio record come il più ampio scarto di gol in una partita ufficiale. Nel 2014 a risollevare le sorti di questo team sconfortato, prossimo alle qualificazioni per la successiva Coppa del Mondo, fu chiamato l’allenatore olandese Thomas Rongen (Michael Fassbender), nella speranza che questo ex centrocampista potesse invertire il destino avverso della squadra. Rimane 50 km all’ora di e con Fabio De Luigi. Protagonisti sono due fratelli (Stefano Accorsi e Fabio De Luigi) che vivono un rapporto conflittuale e per questo hanno scelto di non frequentarsi. Quando il padre muore si ritrovano al suo funerale ed è l’occasione per i due di affrontare i demoni del passato. Ritrovano due vecchie moto scassate che si erano costruiti da ragazzini e decidono di fare un viaggio insieme attraverso l’Italia cercando di rinsaldare il rapporto. Diverse scene del film sono state girate a Bertinoro. Ancora in programma One Life di James Hawes, vera storia di Nicholas Winton (Anthony Hopkins), agente di borsa britannico figlio di genitori ebrei tedeschi che negli anni Trenta salvò centinaia di bambini dallo sterminio nazista mettendo a repentaglio la sua sicurezza e quella della sua famiglia.

Ancora possibile vedere, infine, Il ragazzo e l’airone, l’ultimo film di animazione firmato da Hayao Miyazaki. L’azione si svolge a Tokyo nel 1943 e racconta la storia di un ragazzino di nome Mahito. Siamo in piena Guerra del Pacifico e un terribile incendio in un ospedale uccide sua madre. Suo padre Shoichi si risposa con Natsuko, sua zia. La famiglia decide di trasferirsi e in Mahito cresce il forte desiderio di poter rivedere sua madre. Un giorno, giocando tra le rovine di una torre, il ragazzino incontra un airone grigio che gli mostrerà la strada per un mondo fantastico, dove la morte perde di senso e la vita trova un nuovo inizio…