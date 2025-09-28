Pietro Di Pilato, immagini come ‘Specchi d’infinito’

Una mostra di fotografie offre un’ampia opportunità di conoscenze, sia ad esempio di ambienti e Paesi sia di persone. Le fotografie, oggi, aggiungono all’immagine oggettiva approfondimenti intimi ed emozionali diventando opere d’arte a tutti i livelli. Una dimostrazione di ciò è offerta dalla mostra fotografica del forlivese Pietro Di Pilato dal titolo ‘Specchi d’Infinito’ allestita, per circa un mese, all’Agenzia Generale di Forlì di Generali d’Italia in viale Manzoni 4/A.

Nella mostra presso l’istituto assicurativo sono esposte oltre 35 immagini, in particolare ritratti umani, scattate da Di Pilato nei tanti Paesi (oltre 50) da lui visitati, fra cui l’Etiopia e l’India, raggiungendo un totale di oltre 30.000 scatti. La fotografia che ha stimolato il percorso di Pietro Di Pilato è stata la celebre ragazza afgana ritratta da Steve Mc Curry.

Funzionario di banca a riposo, l’artista ha in programma, come prossime mete, Bangladesh e Thailandia, in cui intende scattare fotografie di volti sua di bambini che di adulti, per mettere in evidenza le caratteristiche tipiche di queste popolazioni. La mostra attuale è del resto segno di forte espressività e di notevole desiderio di conoscenza. Orario di visita: ore 8.30-12.30 e 15-18 (chiuso il sabato)

Rosanna Ricci