Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Forlì
CronacaPietro Di Pilato, immagini come ‘Specchi d’infinito’
28 set 2025
ROSANNA RICCI
Cronaca
Pietro Di Pilato, immagini come 'Specchi d'infinito'

Inaugurata ieri la mostra del fotografo e viaggiatore forlivese: 35 scatti in tutto il mondo, esposti all’agenzia di Generali in viale Manzoni.

Inaugurata ieri la mostra del fotografo e viaggiatore forlivese: 35 scatti in tutto il mondo, esposti all'agenzia di Generali in viale Manzoni.

Inaugurata ieri la mostra del fotografo e viaggiatore forlivese: 35 scatti in tutto il mondo, esposti all’agenzia di Generali in viale Manzoni.

Una mostra di fotografie offre un’ampia opportunità di conoscenze, sia ad esempio di ambienti e Paesi sia di persone. Le fotografie, oggi, aggiungono all’immagine oggettiva approfondimenti intimi ed emozionali diventando opere d’arte a tutti i livelli. Una dimostrazione di ciò è offerta dalla mostra fotografica del forlivese Pietro Di Pilato dal titolo ‘Specchi d’Infinito’ allestita, per circa un mese, all’Agenzia Generale di Forlì di Generali d’Italia in viale Manzoni 4/A.

Nella mostra presso l’istituto assicurativo sono esposte oltre 35 immagini, in particolare ritratti umani, scattate da Di Pilato nei tanti Paesi (oltre 50) da lui visitati, fra cui l’Etiopia e l’India, raggiungendo un totale di oltre 30.000 scatti. La fotografia che ha stimolato il percorso di Pietro Di Pilato è stata la celebre ragazza afgana ritratta da Steve Mc Curry.

Funzionario di banca a riposo, l’artista ha in programma, come prossime mete, Bangladesh e Thailandia, in cui intende scattare fotografie di volti sua di bambini che di adulti, per mettere in evidenza le caratteristiche tipiche di queste popolazioni. La mostra attuale è del resto segno di forte espressività e di notevole desiderio di conoscenza. Orario di visita: ore 8.30-12.30 e 15-18 (chiuso il sabato)

Rosanna Ricci

© Riproduzione riservata

