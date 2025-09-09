Pieve Salutare pronta nel weekend a ospitare la 68ª Sagra dell’Uva

Nel weekend a Pieve Salutare, la frazione di Castrocaro nel tratto della Ss 67 tosco-romagnola che conduce a Dovadola, torna la tradizionale Sagra dell’Uva giunta alla 68ª edizione. Una delle manifestazioni più longeve dell’intera provincia, organizzata dai volontari della società cooperativa In Campis Vita. Per due giorni il parco che abbraccia la parrocchia salutarese ospiterà l’attesa e sempre molto partecipata festa.

Si partirà sabato alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici, che proporranno piatti della tradizione romagnola oltre allo stinco di maiale con patate e alla birra Hacker dell’Oktoberfest. La cena sarà allietata dal sottofondo della dance music anni Settanta, Ottanta e Novanta: in console i dj del Popclub Staff. Da non perdere poi lo spettacolo di danza aerea e fuoco con Aerial Team Show e la dimostrazione di Fit & Dance Luca Moffa.

Il pomeriggio e la sera della domenica l’intrattenimento musicale sarà curato dall’orchestra di Fabrizio Guidi-Accademia. A pranzo e cena si potranno nuovamente degustare le classiche pietanze romagnole come polenta, tortelli, cappelletti, carne ai ferri, ma anche piatto vegetariano e tanto altro.

In entrambe le giornate saranno distribuiti gratuitamente grappoli di uva pregiata a tutti coloro che consumeranno almeno una pietanza. Domenica spazio anche ai più piccoli, che potranno partecipare ai giochi di strada proposti gratuitamente da Ludobus di Kaleidos.

Nella stessa giornata saranno allestiti un mercatino di prodotti vari e la lotteria dei fiori. Completano il programma domenicale alle 16 la degustazione della tipica piadina fritta con l’uva e alle 17.30 la suggestiva pigiatura dell’uva. La conosciutissima sagra vede coinvolti come volontari gran parte degli abitanti della frazione di Pieve Salutare nonché di quelle vicine e dei cittadini di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Francesca Miccoli