Pieve Salutare, rush finale per l’uva

Secondo e ultimo giorno della 66ª edizione della Sagra dell’uva oggi a Pieve Salutare, manifestazione promossa ogni anno sul finire dell’estate dalla cooperativa In campis vita nella grande area verde adiacente alla chiesa parrocchiale. Un appuntamento dei più datati dell’intero territorio provinciale ma sempre molto partecipato in un clima di allegria e condivisione. A pranzo e cena, dalle 12 e dalle 18.30, si banchetta agli stand gastronomici, che propongono piatti della tradizione romagnola e non solo: cappelletti, tortelli, polenta al ragù, un piatto vegetariano, bruschette, piadina romagnola farcita, contorni al forno, patate fritte, grigliata mista e salsiccia. Dal pomeriggio fino a tarda serata si balla invece con l’orchestra Mirco Gramellini. Alle 16 è prevista la distribuzione gratuita di uva pregiata mentre alle 17.30 avrà luogo la canonica pigiatura dell’uva. I bambini potranno divertirsi con i giochi di Nonno Banter; novità 2023 il calciobalilla umano: su un campo di 10 metri per 15 si sfideranno squadre composte da 6 giocatori.

Per info, tel. 345.2171703, pievesalutare.it.

f.m.