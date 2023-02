Pieveacquedotto, chi si batte contro i nuovi negozi

Assistiamo esterrefatti ad una girandola di dichiarazioni di alcuni protagonisti delle vicende relative alla abnorme proliferazione di insediamenti commerciali a Forlì con la conseguente definitiva e temiamo irreversibile crisi del commercio in centro storico. Il fatto è che l’urbanistica a Forlì è sempre stata prona agli interessi della grande distribuzione, alla quale ha consegnato il territorio della città con 97 insediamenti nuovi per 195 mila mq di superficie utile a cui si aggiunge l’ipermercato, sacrificando la città storica e le sue botteghe. Dopo aver fatto in consiglio comunale una battaglia solitaria, opponendoci duramente alla variante commerciale, mentre le altre forze della allora minoranza o si astenevano o facevano quella che si chiama una ’opposizione di Sua Maestà’, abbiamo continuato a mettere in evidenza la devastazione che oggi è sotto gli occhi di tutti. Il decreto della Provincia del 2017 aveva espresso fortissime riserve nei confronti dell’insediamento commerciale di Pieveacquedotto: perché nessuno ha voluto sostenerle?

Su questo vero e proprio centro commerciale la Provincia nelle sue pagine intere di riserve aveva evidenziato come tutta l’operazione non fosse legittima e contrastasse con le stesse norme comunali.

Adesso leggiamo che anche la Lega delle Cooperative, di cui fa parte Conad, un grande beneficiario della variante, avanza proposte riguardanti il centro storico e una sua presunta vocazione a luogo vocato alla ristorazione, condite con affermazioni non corrispondenti al vero, secondo le quali gli insediamenti commerciali che stanno sorgendo come funghi a Punta di Ferro sarebbero stati già previsti da più di 15 anni dal PTCP provinciale, che avrebbe individuato un polo commerciale vicino all’autostrada.

Proprio i rilievi della Provincia mettevano in evidenza che non vi era in precedenza alcun polo commerciale all’autostrada! Infatti prima della variante si potevano fare solo 4 edifici commerciali da 1500 mq. In totale nella sola giornata del 28 aprile 2021 sono state rilasciate tutte le 12 le autorizzazioni, per la costruzione dei 12 supermercati. Se si vuole frenare il consumo di suolo nella nostra città dobbiamo costruire un ampio fronte.

Maria Grazia Creta

e Alessandro Ronchi,

Europa Verde Forlì

In molte zone della città nascono come funghi centri commerciali, che propongono merce a prezzi convenienti e sempre più abbordabili dall’avventore. Vero che questi complessi mettono in difficoltà piccoli esercenti, ma altrettanto vetusta l’idea del negozio ubicato nelle vie del centro, sempre meno competitivo nella vendita e sempre più in difficoltà a sbarcare il lunario. Forse qualcuno potrebbe salvarsi puntando su prodotti esclusivi, ricercati di nicchia, e adottare altre strategie remunerative, diversamente è matematico essere emarginati da questi giganti del business e chiudere i battenti come di fatto hanno già provveduto in tanti nelle vie del centro storico e non solo.

Maurizio Balistreri