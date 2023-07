Pieveacquedotto Ristoranti già pieni, ora i primi negozi Ma resta un cantiere

di Sofia Nardi

Prende sempre più forma la nuova area commerciale di Pieveacquedotto. Tant’è che è ormai quasi al completo il blocco più vicino al casello autostradale, dove la maggior parte degli spazi sono occupati. Altri negozi ancora, per un totale di 24mila metri quadrati di superficie, sorgeranno sull’area retrostante, fino a congiungersi al centro commerciale Puntadiferro.

Il primo punto vendita ad aprire, a metà giugno, è stato il McDonald’s: del tutto simile a quello di viale Bologna, dispone di un’area ristorante sia interna che esterna e del servizio ‘McDrive’. A stretto giro, proprio accanto, hanno preso posto altri due ristoranti in stile americano: Roadhouse e Billy Tacos. Tra i nuovi arrivi nel campo della ristorazione nell’area di Pieveacquedotto, proprio accanto al Globo, c’è anche il mastodontico ristorante di sushi ‘all you can eat’ (espressione che significa che si mangia a prezzo fisso finché si vuole) che si chiama ‘Amysushi’: ha aperto i battenti nei giorni immediatamente successivi all’alluvione. La catena non ha approfittato di uno dei blocchi di recente costruzione, ma ha occupato uno spazio sfitto già esistente.

Tra panini, patatine e piatti orientali, sembra potersi dire ormai completa l’offerta gastronomica che sta già attirando ogni giorno decine di forlivesi, nonostante per ora non siano molti i negozi in cui fare shopping nei dintorni: specialmente all’ora di pranzo sono molte le persone, in particolare adolescenti e famiglie con bambini, che parcheggiano l’auto negli assolati posteggi in mezzo a quello che, attualmente, è ancora un cantiere a tutti gli effetti, per mangiare qualcosa in uno dei ristoranti di Pieveacquedotto che, per menù e stile, sembrano pensati apposta per attrarre in particolar modo i giovanissimi.

Pian piano, però, si sta cominciando a comporre anche quella che sarà l’offerta non gastronomica. In un edificio dipinto di rosso inaugurato da ormai diverse settimane, c’è la rivendita di accessori per auto e moto ‘Bep’s’ che sta già cominciando a richiamare molti appassionati centauri e automobilisti in cerca di pezzi esclusivi per i loro bolidi, ma stanno arrivando anche i primi negozi non specialistici che, forse, saranno quelli a impartire il vero slancio al polo. Procedendo per meno di cento metri lungo la strada laterale accanto al McDonald’s e a Roadhouse, ecco l’ultimo arrivato, inaugurato proprio ieri: il negozio di mobili danesi ‘Jysk’ (la pronuncia, avverte la catena, è ’iusk’): un’alternativa al più celebre Ikea che ha subito calamitato l’attenzione di molti forlivesi, invogliati anche dagli sconti promozionali messi sul piatto per i primi giorni di apertura. È il primo negozio Jysk in Romagna.

Per il momento i forlivesi che si avventureranno lungo le nuove strade di Pieveacquedotto non troveranno altro: una volta superato il confine immaginario segnato da ‘Bep’s’ i negozi terminano: le ruspe sono al lavoro sugli altri edifici cubici dove troveranno posto i prossimi negozi (ancora impossibile conoscerne i marchi; la proprietà dell’area, la società Forlì Nord, non rilascia dichiarazioni), tracciando strade che, presto, potrebbero essere percorse ogni giorno da centinaia di auto cariche di potenziali acquirenti.