Pievequinta, i 5 Stelle: "Nuovo metanodotto, cosa ne sa il Comune?"

Si stanno diffondendo preoccupazioni e malumori nei quartieri di Pievequinta, Caserma e Casemurate per l’arrivo di un nuovo metanodotto. Il caso è stato sollevato dai consiglieri comunali del Movimento Cinquestelle Eros Brunelli e Franco Bagnara (nella foto), che hanno scritto all’assessorato all’ambiente e al comitato di quartiere. Cosa sta accadendo? Gruppi di residenti che conducono aziende agricole stanno ricevendo delle raccomandate, da parte dell’azienda Snam Rete Gas, che convocano – in modo separato – i proprietari a incontri con i tecnici incaricati dall’azienda.

L’oggetto delle riunioni è il passaggio nei loro terreni di una grossa condotta del gas. In tali incontri, si legge nelle lettere inviate agli imprenditori agricoli, saranno fornite le "informazioni tecniche ed economiche necessarie alla sottoscrizione dell’assenso bonario". L’accordo di cui si parla è una servitù per il passaggio del metanodotto, da firmare con atto notarile. L’alternativa, accennata nelle missive consegnate ai titolari delle ditte della zona, è l’esproprio per pubblica utilità.

I consiglieri 5 Stelle chiedono al Comune se è al corrente della vicenda, se abbia ricevuto comunicazioni da Snam sul progetto in atto e propongono un’assemblea pubblica per discutere del caso. Brunelli e Bagnara si rivolgono anche agli agricoltori coinvolti per sapere se intendono muoversi in modo condiviso col supporto delle associazioni di categoria ed eventuali studi legali piuttosto che in ordine sparso.