Pievi e cimitero monumentale da scoprire

Domani e domenica 21, Gabriele Zelli e Alvaro Lucchi, condurranno due camminate con itinerari distinti all’interno dell’antico camposanto per presentare la ’Guida raccontata del cimitero monumentale di Forlì. Storia, arte e cultura’. Il ritrovo è alle 9.45 all’ingresso del cimitero (via ravegnana 235). Nei mesi scorsi il sepolcredo è stato riconosciuto dalla Regione come luogo di rilevanza storico-artistica e successivamente il Comune ha avviato iniziative per valorizzare il camposanto dove si trovano tombe di personaggi illustri della città. Tra queste, quella di Aurelio Saffi, Marco Palmezzano e Diego Fabbri. Alvaro Lucchi con il suo testo in tre volumi, per un totale di 815 pagine, guida il visitatore attraverso questo percorso artistico e narra la storia del cmitero fino ad oggi. Durante le passeggiata sarà possibile acquistare i testi a un prezzo scontato di 100 euro. Non è necessaria la prenotazione. Le presentazioni si svolgeranno anche in caso di pioggia. Per informazioni: Alvaro Lucchi, 347.3806288; Gabriele Zelli, 349.3737026.

Domenica 14, un altro appuntamento alla scoperta delle bellezze del territorio. Federazione Italiana Amici della Bicicletta - Fiab ha organizzato un ciclo di pedalate alla scoperta delle pievi di Barisano e Pieveacquedotto accompagnati da Gabriele Zelli. Il ritrovo è alle 9.30 in piazza Saffi. Al termine sarà possibile pranzare in canonica. L’itinerario su strade a basso traffico, sarà di 25 chilometri ed è adatto a tutti i tipi di bici. L’iniziativa è gratuita per i soci Fiab, per i non tesserati il costo è di 5 euro. Per informazioni: fiabforligmail.com, 328.1418267 (Maura).

La prima tappa a Barisano prevede la visita alla pieve di San Martino, una delle più antiche del forlivese. Si proseguirà per la pieve di Santa Maria in Acquedotto edificata sui resti di una chiesa bizantina. L’iniziativa non si svolgerà in caso di pioggia.