Pina Fabbri compie 102 anni

Un traguardo decisamente importante quello appena raggiunto da Giuseppa Fabbri, da tutti conosciuti come Pina. Nata il 17 marzo 1923 a Modigliana, infatti, Pina ha compiuto la bella età di 102 anni ed è stata festeggiata nella casa protetta ‘Madonna del Cantone’ che la ospita da cinque anni. Giuseppa è la madre di Valerio Roccalbegni, ex sindaco del paese e dal 2020 Amministratore unico della Fiera di Forlì. La donna, in passato, ha coadiuvato il marito nella gestione del loro negozio di elettrodomestici, un impegno durato per ben 50 anni. Alla cerimonia, svoltasi in forma privata, erano presenti il figlio Valerio insieme alla nuora Liana e alla nipote Deborah. La famiglia, nell’occasione, ha tenuto a "Ringraziare sentitamente tutti gli operatori della struttura per la bellissima festa di compleanno dedicata alla loro congiunta". Agli auguri per Pina si uniscono anche quelli, sinceri, della redazione del Resto del Carlino.