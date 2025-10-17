"Pini abbattuti in via Matteotti. Erano in perfetta salute"

L’attacco dei Verdi all’amministrazione comunale di Forlimpopoli è molto duro. "Forlimpopoli merita amministratori capaci di difendere davvero il bene comune – affermano i portavoce di Europa Verde, Denis Derni e Cristina Mengozzi –, di proteggere il verde urbano e di garantire trasparenza e rispetto per l’ambiente e per i cittadini".

L’oggetto del contendere è l’abbattimento dei pini su via Matteotti, iniziato lo scorso 9 ottobre con due grandi pini nell’area di fronte ai negozi e proseguito ieri con quelli vicino al condominio. "Entrambe le situazioni avvenuti all’uscita di scuola dei ragazzi – rimarcano i portavoce –, alberi in perfetta salute, che ombreggiavano e abbellivano l’area".

I Verdi ricordano come sia solo uno degli esempi di "massacro del territorio" messo in atto dall’amministrazione comunale forlimpopolese.

"Dopo la chiusura a tempo indeterminato di via Savadori e via Paganello, con i residenti isolati e costretti a giri chilometrici a causa dell’assurdo collegamento alla tangenziale, e dopo il rinvio sine die del nuovo collegamento, legato al futuro e già contestatissimo insediamento Amadori – spiegano – e dopo il nuovo supermercato autorizzato in zona Melatello e il continuo proliferare di nuove costruzioni residenziali che stanno modificando profondamente il volto urbano della città, ora si passa alle motoseghe".

Secondo i Verdi il regolamento comunale del verde, che all’articolo 17 consente l’abbattimento solo in casi specifici e ben documentati "sembra ormai ridotto a un atto formale: le motoseghe agiscono con una disinvoltura che contraddice ogni principio di tutela". "Il Comune non esercita un controllo reale – ribadiscono –, ma finisce per avallare perizie superficiali, utili solo a giustificare interventi già decisi. È la solita finta severità: si proclama rigore, ma si lascia spazio alle scorciatoie, senza verifiche né responsabilità".

Matteo Bondi