"Pino Daniele è innocente"

Il Nuovo Sindacato Carabinieri scende in campo per Pino Daniele, proprio rappresentante, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Forlì perché avrebbe svolto alcuni accessi agli atti illegittimi, su richiesta di Gianluca Pini. Il sindacato si dice certo che Daniele sia "completamente estraneo" sia al traffico internazionale di droga sia al filone delle mascherine. Secondo le accuse, Daniele avrebbe ottenuto con l’aiuto di Pini il trasferimento da Cotignola alla procura di Ravanna. "Ma non si tratta né di una promozione né di una elevazione che può garantire obiettivi o traguardi di carriera maggiori. Anzi, ha rinunciato all’alloggio di servizio e ad emolumenti economici".