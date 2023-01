Pinocchio, al Dragoni una storia senza tempo

In scena oggi alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola lo spettacolo ‘Pinocchio’ che inaugura la stagione ‘A teatro in famiglia’. Interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola con la regia di Claudio Casadio, lo spettacolo di Marcello Chiarenza per la produzione di Accademia PerdutaRomagna Teatri racconta ai bambini una delle storie più famose del mondo e lo fa cantando un vero e proprio inno alla meraviglia del libro, della pagina stampata. "Un libro per tutti", questo recita l’insegna della bancarella dei librai che magicamente prende vita per raccontare la storia.

"Ed è proprio il ‘libro’ il protagonista indiscusso di uno spettacolo che, prendendo le mosse dal più famoso romanzo per l’infanzia, si propone di mettere al centro dell’azione scenica la bellezza, la magia, il fascino di un oggetto da cui scaturiscono meraviglie e di cui è opportuno riappropriarsi e innamorarsi, che bisogna prendere in mano, sfogliare, toccare". Così la storia del burattino più famoso del mondo scritta da Collodi viene riletta in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle tavole del palcoscenico. I libri prendono vita, si aprono, si chiudono, diventano povere case dove non si trova nulla da mangiare, camini accesi che bruciano piedi, campi profondi dove nascondere monete, teatrini di burattini, specchi, tombe, onde del mare. Biglietti: 5 euro. Prevendite: presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri dal martedì al sabato 10-13 e 16-18. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Dragoni aprirà alle ore 20. Biglietti online: Vivaticket - Info: 0543.26355 – www.accademiaperduta.it.

o.b.