Pioggia, in tilt dopo un’ora: "Aiutateci, così non va"

Pochi minuti di pioggia, nella prima mattina di ieri, sono bastati a far crollare un equilibrio che già mostrava di essere fragile e diversi quartieri hanno rivissuto (fortunatamente in scala ben minore) l’incubo dell’alluvione. A San Benedetto le fogne non hanno ricevuto la pioggia e le strade si sono rapidamente colmate, in particolare in via Val Posina, via Bainsizza, via Gorizia. "Tutti ci hanno fatto segnalazioni – commenta la coordinatrice di quartiere Loretta Poggi –. Molti hanno avuto l’acqua a livello dei garade, mentre chi ha casa al piano terra, in alcuni casi, ha avuto delle infiltrazioni. Tutti i cortili, inoltre, sono diventati pantani e la colpa non è delle nostre fognature, dato che tutti noi le abbiamo fatte ripulire recentemente. Stiamo facendo di tutto per tornare alla normalità, ma abbiamo bisogno di un aiuto concreto, perché non possiamo continuare a vivere con questo stato d’animo di paura ogni volta che cade qualche goccia dal cielo".

Analoga la situazione ai Romiti, dove sono fioccate le segnalazioni in numerose vie del quartiere: "Da questa mattina all’alba noi volontari siamo in giro a fare sopralluoghi – racconta il coordinatore Stefano Valmori –. Tante attività commerciali in viale Bologna si sono trovate con i pavimenti allagati, dopo tanta fatica per ripulire tutto, e l’acqua è riuscita a penetrare anche in alcune abitazioni private. La situazione è seria, se si considera che ha piovuto per meno di un’ora". Inevitabile una riflessione: "Cosa succederà questo inverno? Noi del comitato di quartiere facciamo tutto il possibile, ma c’è bisogno di un intervento strutturato per migliorare la situazione in un quartiere che, a esattamente quattro mesi dall’alluvione, ancora si trova a temere ogni temporale". Acqua anche in via Padulli, dove lo scorso 16 maggio hanno perso la vita Adriana Mazzoli e il marito Franco Prati.

Proprio del temporale di ieri parla la nota diffusa da Ugl, a firma del segretario territoriale Filippo Lo Giudice: "Riceviamo ogni giorno testimonianze di cittadini che, a ogni avversità meteorologica, si preoccupano per la tenuta e il corretto funzionamento delle reti e i canali di scolo. Ci chiediamo, e rivolgiamo direttamente l’appello all’amministrazione comunale, se siano in corso le necessarie attività post-alluvionali di rimozione di detriti e fango dalla rete fognaria, oggi in molte aree cittadine ancora intasata, e se si siano liberati canali e fiumi che attraversano o costeggiano Forlì". Il Comune ha assicurato anche recentemente di aver ripulito la rete pubblica. "Ma tre quartieri, Romiti, Roncadello e San Benedetto – rincara la dose il sindacalista – sono esposti alle intemperie e sono entrati subito in sofferenza. Dal sindaco ora attendiamo risposte, non è più tempo per politici e amministratori di passerelle, parole e promesse al vento. Adesso contano i fatti".