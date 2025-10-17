Piromane uscito dal carcere posto in sorveglianza speciale

A cinque anni esatti dai fatti che in piena pandemia Covid fecero clamore, è appena uscito dal carcere, ma senza tornare pienamente in libertà, l’uomo che appunto nell’ottobre del 2020 aveva appiccato per due volte il fuoco nel Robinson Pet Shop di Forlì, in viale Roma, provocando danni milionari ai proprietari del negozio, presi di mira a causa di suoi risentimenti personali.

Smascherato in breve tempo dagli investigatori della Squadra mobile grazie anche alle riprese delle telecamere del negozio, l’uomo era stato arrestato e condannato a 3 anni di reclusione, ma nel corso della pena gli investigatori della divisione polizia anticriminale hanno fatto emergere numerose condanne passate a suo carico, per furto, rapine e stalking a carico di più vittime.

Tra i suoi precedenti penali più noti risalta il furto di gioielli, monili d’oro e pietre preziose che adornavano l’immagine sacra della Madonna del Fuoco del seminario vescovile di via Lunga, reato per cui fu incastrato dopo il rinvenimento di tracce di sangue sul luogo da parte della polizia scientifica.

All’uscita del carcere, dopo aver espiato la pena, l’uomo è stato rintracciato dai poliziotti dell’anticrimine, che hanno applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, misura del codice antimafia, in base a cui per i prossimi tre anni il piromane avrà l’obbligo di soggiorno a Forlì, di firma in questura e di rimanere a casa durante la notte, oltre al divieto di avvicinarsi alle persone da lui minacciate: in caso di trasgressione, infatti, potrebbe scattare per lui l’arresto e un aggravamento delle pene.

s. v.