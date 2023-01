Pista di pattinaggio a Predappio, oggi si chiude. Il Comune: "Attirati giovani anche da Forlì"

di Quinto Cappelli

Chiude oggi in piazza Garibaldi a Predappio la pista di ghiaccio Ice Village, che ha animato la cittadina del Rabbi dal 26 novembre in poi per tutto il periodo natalizio. L’amministrazione comunale aveva messo a disposizione 5mila euro, ma l’allaccio e il consumo energetico della pista è stato a carico del gestore, una ditta specializzata di Forlì, vincitrice dell’appalto. Commenta a bilancio, il sindaco Roberto Canali: "La pista di ghiaccio, con tutte le iniziative organizzate nella stessa piazza dalle associazioni cittadine, è stata una grande attrazione che ha portato in piazza migliaia di persone, in particolare i giovani". Aggiunge Lorenzo Lotti, assessore allo sport: "Per tutto il periodo natalizio, specialmente dalla chiusura delle scuole in poi, la pista di ghiaccio ha rappresentato un’attrazione di festa per vivere tutti insieme un momento bello in allegria, soprattutto per i giovani e gli appartenenti alle associazioni sportive, che a Predappio e frazioni sono diverse centinaia". Nella pista di ghiaccio hanno pattinato centinaia di persone alla volta, pagando un biglietto a tempo illimitato.

Sottolineano sindaco e assessore: "Di fianco alla pista sono state sempre in funzione una giostra con slitte natalizie per i bambini, mercatini di Natale e gospel natalizi, nonché due casette: una con i prodotti natalizi e l’altra a disposizione di tutte le associazioni del comune e frazioni, per presentare prodotti e iniziative". Concludono i due amministratori: "Nel complesso siamo rimasti soddisfatti, perché sono venuti a pattinare a Predappio molti appassionati anche da fuori e da Forlì, attirati dalla grandezza della pista, dal ghiaccio vero, dal prezzo del biglietto d’accesso senza scadenza di tempo, dalle iniziative collaterali, sia gastronomiche (con incasso per finanziare le varie iniziative durante l’anno) sia culturali, musicali e spettacoli, nonché dagli ultimi quindici giorni di bel tempo". Più prudente il gestore della struttura, che osserva: "Siamo andati bene, ma non a gonfie vele, soprattutto nei giorni di fine novembre e le prime settimane di dicembre, causa il maltempo". L’assessore allo sport Lotti sta già pensando a come migliorare l’iniziativa per il prossimo anno e conclude: "La cosa più importante è organizzare sempre più iniziative, per attirare i giovani del Comune, frazioni e del territorio, Forlì compresa".