Pistoleros di notte (per gioco). Sparano travestiti da cowboy: "Tornavamo da una festa"

Sei carabinieri con mitra puntati e in assetto d’assalto in piena notte in via dell’Appennino. Il target è una macchina dal cui abitacolo (lato passeggero) poco prima sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco "ad altezza d’uomo contro case e negozi"; la locuzione è stata riferita da un teste oculare che ha lanciato l’allarme, ossia un militare dell’Arma libero dal servizio, che dopo la scena ha chiamato i colleghi della centrale operativa di corso Mazzini. Dall’auto, ferma in strada, s’intravedono le sagome di due persone, mani in alto, in segno di resa.

Si tratta dell’epilogo di un allerta che per una ventina di minuti ha tenuto col fiato sospeso l’intero comando provinciale ma pure tutte le forze dell’ordine del territorio forlivese.

All’interno della macchina, accerchiata dai mitra spianati sui finestrini, appaiono quindi due uomini, vestiti da cowboy. Uno di 56 anni, l’altro di 67 anni. Forlivesi. Incensurati.

I militari dell’Arma li fanno scendere dalla vettura: perché erano mascherati in quel modo? Tornavano "da una festa a tema", riferiscono i due. Poco dopo i carabinieri accertano che la coppia di pistoleros en travesti ha utilizzato una scacciacani, non una vera arma da fuoco. Nella stessa auto sono state trovate e sequestrate due pistole a tamburo in metallo marca ’Me Ranger’ (cioè, delle ’scacciacani’) dotate di tappo rosso sulla parte terminale della canna, e 47 colpi ancora inesplosi.

I due forlivesi sono stati denunciati per i reati di esplosioni pericolose, procurato allarme e disturbo al riposo delle persone.