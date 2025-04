Più fondi per studenti disabili. Scuola, università, lavoro:: "Costruire il futuro è un diritto"

Un investimento importante, quello della Regione che, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato la destinazione di 18 milioni di euro per sostenere nel 2025 il percorso formativo degli studenti con disabilità, favorendo la transizione scuola-lavoro o scuola-università: un investimento senza precedenti, che viene incrementato del 50% rispetto allo scorso anno, quando le risorse stanziate erano state di 12 milioni.

Nel territorio forlivese, l’ammontare complessivo delle risorse raggiunge i 364.544 euro, distribuiti tra i Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Santa Sofia e Tredozio.

Al Comune di Forlì è destinata la quota maggiore, con un contributo pari a 219.799 euro, mentre arrivano 42.888 euro per Forlimpopoli, 32.166 euro per Bertinoro, 10.722 euro ciascuno per Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio. Santa Sofia, Galeata e Tredozio ricevono 5.361 euro ciascuno.

"Ad ogni ragazza, ad ogni ragazzo deve essere garantito il diritto di poter costruire un futuro autonomo, libero, pieno – dichiara l’assessora regionale alla Scuola e al Welfare, Isabella Conti –. La Regione lo fa sostenendo i Comuni e le Unioni di Comuni, che ogni giorno si fanno carico di una sfida tanto complessa quanto indispensabile: garantire il diritto allo studio a tutti. Si tratta di un investimento che si affianca, grazie alle risorse straordinarie messe a bilancio, a quelli per potenziare i centri estivi, i nidi e i centri per le famiglie, perché quando si parla di istruzione, infanzia, servizi alle famiglie, sostegno a ragazzi e ragazze con disabilità si parla della qualità della vita e della crescita, coesa, di un’intera comunità".

La ripartizione delle risorse, che si inserisce nella programmazione triennale 2024-2026 del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, è stata calcolata in base alla quota ricevuta da ciascun Comune nel 2024 attraverso il fondo statale per l’assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado, il cui ammontare complessivo è stato di 9.537.153 euro. Questo criterio assicura una distribuzione equa e coerente con le esigenze già rilevate sul territorio.

Tra le azioni che potranno essere realizzate e potenziate ci sono incontri e attività laboratoriali individuali o di gruppo, attività di supporto all’autonomia e alla comunicazione con personale educativo e assistenziale qualificato, supporto alla partecipazione ai percorsi di percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento, supporto alla partecipazione ad attività sportive, artistiche e culturali e servizio di trasporto per sostenere la piena fruizione delle opportunità.

La Regione si propone di assicurare un costante monitoraggio delle iniziative finanziate, verificando l’efficacia degli interventi e l’effettivo raggiungimento di tutti gli obiettivi.