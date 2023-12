Più forti della furia dell’acqua. Rinascita per Ciani Arredamenti. Nuovo showroom in zona Fiera

La coltre di acqua e fango che ha ricoperto la città, come un pesante mantello nei terribili giorni dell’alluvione, non ha soffocato la voglia di rimettersi in gioco di tante famiglie e aziende del territorio. Tra queste anche la Ciani Arredamenti che, dagli anni Cinquanta, arreda le grandi catene alberghiere e di ristorazione. L’azienda ha sede, o meglio aveva, in via Asiago, nel cuore del quartiere Romiti duramente colpito dall’esondazione del Montone, che è tuttora dichiarata inagibile dalle autorità.

"Quei giorni non posso scordarli – spiega Sergio Ciani, titolare che porta avanti l’impresa di famiglia insieme alla moglie e alle due figlie –. L’acqua ha raggiunto, quasi, i quattro metri di altezza lasciandone uno di melma su un capannone di 5mila metri quadrati; si è portata via tutto: porte, finestre, attrezzature, computer perfino i camion. I danni ammontano a oltre tre milioni di euro".

Via Asiago è diventata uno dei simboli dell’alluvione perché proprio accanto alla sede della Ciani Arredamenti si trovava l’archivio comunale, il deposito delle opere del Museo del Risorgimento e il patrimonio bibliotecario, tutto distrutto dalla furia del fiume. "Il ramo della tangenziale – continua il proprietario – che passa proprio dietro i Romiti e la via Emilia hanno fatto da sponda al Montone e l’acqua invece di defluire è tornata indietro. Il quartiere ha fatto da catino di raccolta delle acque".

Di fronte al disastro Sergio Ciani da buon romagnolo non si è perso d’animo, è rimasto ‘al fronte’ ogni giorno e grazie all’aiuto dei suoi collaboratori e dei cosiddetti ‘angeli del fango’, in una settimana il limo è stato lavato via. "È commovente assistere a tanta solidarietà, mai me lo sarei immaginato. Arrivavano tanti giovani in scarpe da ginnastica e calzoncini, si immergevano senza paura e io da padre di famiglia mi sono sentito in dovere di ricambiare acquistando degli stivali di gomma e qualcosa da mangiare". La famiglia Ciani ha saputo reagire al trauma dell’alluvione, inaugurando, pochi giorni fa, un nuovo showroom in via Traiano Imperatore (in zona Fiera), ma attende ancora la possibilità di rientrare nella sua sede storica.

Il farraginoso meccanismo burocratico delle autorizzazioni e dei ristori, infatti, ha reso ancora più difficile un ritorno alla normalità delle famiglie e delle aziende alluvionate.

Le imprese, in particolare, faticano a districarsi nel mare magnum di burocrazia: "Abbiamo ricevuto solo 3.500 euro da maggio – sottolinea con amarezza il titolare –, la nostra fortuna è stata quella di avere una polizza assicurativa che copriva gli eventi catastrofali e che ci ha permesso di non fermare la produzione e lasciare a casa 25 dipendenti e 70 montatori. Accedere ai rimborsi dello Stato è complesso e le aziende hanno bisogno di essere supportate in questa fase. Ci lascino lavorare in maniera snella". Tre generazioni di forlivesi hanno reso la Ciani Arredamenti una realtà solida che ancora oggi, nonostante l’alluvione, non si arrende e guarda al futuro con fiducia.