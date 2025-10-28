"Più incentivi per aiutare le dimore storiche"

"Le dimore storiche non sono soltanto custodi di bellezza, ma realtà vive, capaci di generare economia, lavoro e coesione nei territori, soprattutto in quelli più remoti del Paese. Per continuare ad esserlo, però, serve un sostegno concreto da parte delle istituzioni: pubblico e privato devono lavorare insieme per salvaguardare e valorizzare questo patrimonio straordinario". Con queste parole Beatrice Fontaine, presidente regionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane dell’Emilia-Romagna (Adsi) e titolare di palazzo Fantini di Tredozio (ora chiuso a causa dei danni del terremoto del 18 settembre 2023), ha aperto i lavori dell’assemblea regionale Adsi, svoltasi recentemente a Modena.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra proprietari, istituzioni e operatori culturali sul ruolo del patrimonio culturale privato come presidio di cultura e motore di sviluppo locale. La presidente ha invitato le istituzioni regionali e locali a costruire un’alleanza stabile a sostegno dei proprietari privati, sottolineando come l’indotto generato dalle dimore tocchi ambiti diversi: dal turismo alla tutela del paesaggio, dalla promozione dell’artigianato alla trasmissione dei saperi legati al restauro e alla conservazione. E, pensando al suo palazzo Fantini a Tredozio, da molti decenni aperto al pubblico e al Comune per tante manifestazioni artistiche, concerti e mostre, ma ora chiuso per sisma, la presidente dell’Adsi ha precisato: "Ogni dimora è un presidio di cultura e lavoro. Ogni restauro attiva filiere di artigiani e professionisti qualificati. Ogni apertura al pubblico, come la Giornata nazionale Adsi di fine maggio o la recente iniziativa Carte in Dimora, porta turismo sostenibile e nuove opportunità per l’economia locale".

I numeri le danno ragione: "Quasi 3.000 visitatori complessivi per questi due eventi ne sono un esempio. I costi di manutenzione e gestione sono però elevatissimi, e oggi più che mai serve una visione pubblica che riconosca il ruolo economico e civile dei proprietari privati. Senza un adeguato supporto, tutto questo rischia di non essere sostenibile nel lungo periodo".

Fontaine suggerisce anche proposte concrete, fra cui "incentivi fiscali che permettano di affrontare la manutenzione ordinaria e straordinaria, semplificazioni burocratiche per i lavori di restauro, programmi di formazione per le maestranze artigiane e fondi dedicati a progetti di valorizzazione culturale e turistica". In conclusione la presidente Fontaine chiede alle istituzioni "risorse e collaborazione, perché pubblico e privato, possono garantire che le dimore storiche continuino a essere un motore di bellezza, economia e identità".