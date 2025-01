"Più sporcizia negli ultimi anni"

"Il centro è diventato più sporco negli ultimi anni, è sotto gli occhi di tutti. Molto dipende dalla cultura dei giovani, che spesso abbandonano i rifiuti a terra. Soprattutto quando sono in gruppo tendono a essere poco educati". Gianluca Porcaro rimprovera alle nuove generazioni uno scarso rispetto dell’ambiente, pur riconoscendo che anche i più grandi talvolta non diano il buon esempio: "Mi capita di vedere persone di una certa età che non raccolgono le deiezioni dei loro cani nelle vie del centro e nei giardini pubblici". Per questo Gianluca è pessimista: "Purtroppo manca proprio l’educazione civica e temo che nei prossimi anni si andrà verso un peggioramento".