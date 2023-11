Più vicini alle giovani donne. Un centro d’ascolto al Campus: "Si potranno denunciare discriminazioni e molestie"

È il primo sportello contro la violenza di genere attivato in una università romagnola, dopo quello inaugurato a Bologna nel 2022 che fece da apripista: partirà mercoledì prossimo il punto presso il Campus di Forlì, gestito dal Centro Donna del Comune, in collaborazione con il dipartimento di Interpretazione e Traduzione, diretto dalla professoressa Francesca Gatta. Lo sportello è dedicato a studenti e studentesse, ma anche a tutto il personale dell’università che potrà fruire del servizio per segnalare ogni forma di violenza, verbale o fisica, discriminazioni o molestie avvenuta nel contesto universitario e non solo. L’iniziativa avviene a pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulla donne, e mentre tutta Italia è sconvolata dal brutale omicidio della giovane Giulia Cecchettin.

Il servizio, completamente gratuito, sarà collocato in un’ala separata della biblioteca Ruffilli in via Laziosi e sarà attivo ogni mercoledì dalle 11 alle 13, raggiungibile anche telefonicamente o via Whatsapp. "Questa apertura di uno sportello di ascolto e accoglienza anche nel Campus di Forlì testimonia l’ulteriore passo avanti dell’ateneo nel contrastare e prevenire la violenza di genere – commenta la professoressa Cristina Demaria, delegata per l’equità, l’inclusione e la diversità –. Sappiamo infatti quanto sia importante contribuire al riconoscimento, alla prevenzione e, se necessario, anche alla denuncia di comportamenti che sono inaccettabili nei nostri luoghi di studio e lavoro. Rispetto a un normale centro anti-violenza, lo sportello dell’università avrà il vantaggio di essere collocato in un luogo già frequentato e familiare per le studentesse, che potrebbero percepirlo come uno spazio più sicuro e accogliente".

Lo conferma Giulia Civelli, responsabile del Centro Donna: "Le donne che accedono ai nostri servizi – spiega – di solito hanno un’età media tra i 25 e i 45 anni, ma ultimamente abbiamo visto che la forbice si è notevolmente allargata: ci chiedono aiuto anche donne molto anziane e molto giovani. È capitato che si rivolgessero a noi anche delle studentesse appena ventenni che, però, sembravano un po’ spaesate: siamo certi che uno sportello aperto negli spazi dell’Università, che è a tutti gli effetti una città nella città, sarà accolto positivamente dalle ragazze. Collaboriamo col Campus dal 2016 e questa è una nuova importante avventura".

"L’apertura di questo sportello è una conquista per studenti, Comune e Ateneo – dice l’assessora Andrea Cintorino, che ha la delega alle pari opportunità –. Con questo presidio, infatti, saremo in grado di supportare da vicino, attraverso strumenti concreti e orientamento mirato, non soltanto le ragazze e i ragazzi del Campus, ma anche tutta la comunità universitaria. È importante avere un punto di riferimento in più per perseguire la lotta e la prevenzione di ogni forma di violenza. Il Comune non poteva che contribuire alla realizzazione di questo importante progetto: non smetteremo mai di accogliere, ascoltare e sostenere in ogni modo chiunque sia vittima di violenza, non solo il 25 novembre o l’8 marzo, ma tutti i giorni".