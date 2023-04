Più videosorveglianza "Parchi, 115 telecamere E altre 25 in arrivo tra Campus e Portici"

Procede a pieno ritmo il piano dell’amministrazione che prevede la copertura tramite videosorveglianza dei parchi forlivesi. Ad oggi il parco di via Dragoni vede 16 telecamere che, in particolare, coprono l’area del playground, ovvero quella del rinnovato campo sportivo; ma ci sono progetti anche per la zona dietro il frequentato chiosco Piada 52, i bagni pubblici e il campo da skate.

L’area verde che detiene il record di maggior numero di occhi elettronici è però il parco della Resistenza dove le ottiche sono 48, mentre sono 24 ai giardini di fronte ai musei San Domenico e 27 in quello di via Ribolle (sistemate anche all’interno del pattinodromo).

Al Campus universitario entro giugno saranno posizionate 9 telecamere, mentre al centro commerciale I Portici, sempre entro giugno, le ottiche saranno 16.

"È un investimento importante – sottolinea il vicesindaco con delega alla sicurezza Daniele Mezzacapo – che avviene nel contesto del piano ‘Parchi sicuri’. Parliamo di cifre considerevoli, a volte anche di centinaia di migliaia di euro, perciò non ci è possibile coprire tutte le aree verdi di Forlì e, comunque, non ci è possibile farlo in tempi brevi: dobbiamo procedere a stralci. Ad ogni modo sono tanti i passi in avanti che stiamo facendo in un processo in continua costruzione che ci impegnerà ancora per anni".

Ad oggi, infatti, a fronte di tante telecamere già posizionate e attive, sono ancora molte le zone del tutto scoperte: oltre al grande parco urbano Franco Agosto, recentemente preso di mira con diversi atti vandalici, in attesa di videosorveglianza ci sono anche il Paul Harris, il parco delle Stagioni di via Curiel, il Buscherini e il Monsignor Balducci. "La priorità – va avanti Mezzacapo – è stata accordata ad aree particolarmente critiche e a quelle giornalmente frequentate da bambini e famiglie. Per scegliere dove agire ci coordiniamo con forze dell’ordine e Prefettura che, a loro volta, ci comunicano le denunce dei cittadini. Va considerato inoltre, che dal Covid in poi, tra l’altro, c’è stato un boom degli sport outdoor anche in periodi invernali, perciò vogliamo che i parchi siano sempre fruibili da tutti in piena sicurezza".

I risultati dell’arrivo delle telecamere, secondo Mezzacapo, sono già tangibili: "Al Dragoni la situazione è molto più tranquilla rispetto al passato, ma soprattutto abbiamo visto un miglioramento al K2, in via Ribolle, dove per anni abbiamo lottato con un gruppo di ragazzini che danneggiava i beni pubblici. I gestori della polisportiva oggi ci confermano come, dall’arrivo delle telecamere, le problematiche siano molto più gestibili. Ricordiamo, del resto, come il primo scopo della videosorveglianza non sia punitivo, ma di deterrenza".

Sofia Nardi