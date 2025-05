Pivio e Aldo De Scalzi, la prima del documentario

Stasera alle 21 la Sala San Luigi ospita, in anteprima regionale e in collaborazione con Sedicicorto Forlì International Film Festival, la proiezione speciale del documentario con cui Matteo Malatesta ha raccontato i 25 anni di carriera che hanno reso Pivio e Aldo De Scalzi tra i più prestigiosi compositori di musiche per film d’Italia, più volte vincitori del David di Donatello. Si tratta di un viaggio musicale nel cinema italiano dal punto di vista dei compositori, partendo dallo scenario di una Genova inaspettata, e raccontando la loro lunga avventura nel mondo delle colonne sonore.

Nel cast, tra i tanti, anche Ferzan Ozpetek (il cui esordio alla regia, ’Bagno Turco’, si avvale della prima colonna sonora composta dal duo genovese), Enzo Monteleone, Alessandro Gassmann, i Manetti Bros, Ezio Bosso, Claudio Caligari, Ennio Morricone, Vittorio De Scalzi e Alessandro D’Alatri.

Sedicicorto, che già nel 2019 aveva ospitato Pivio e Matteo Malatesta nel corso di un evento speciale a loro dedicato, ha deciso inoltre di istituire il Premio Speciale Musica Corta, che verrà assegnato al compositore della miglior colonna sonora di uno dei cortometraggi italiani che andranno a comporre la selezione del 22°Sedicicorto Forlì International Film Festival, previstoa Forlì dal 3 al 12 ottobre. Il Premio verrà conferito da una giuria di prestigio, presieduta da Pivio.

Proprio Pivio sarà presente, stasera, in sala, nei momenti precedenti alla proiezione di Musicanti con la pianola. A seguire, un incontro tra musica e cinema, moderato dalla co-direttrice artistica di Sedicicorto e critica cinematografica Joana Fresu de Azevedo.