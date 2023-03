’Pixi’ espone alla Mesticheria

Nei locali della Mesticheria Casadei, corso Diaz, 57, Forlì, da oggi al 17 marzo sono esposte le opere pittoriche dell’artista forlivese Elisa Laghi (detta Pixi) visibili in vetrina 24 ore su 24.

Diplomata all’Istituto d’arte, Elisa Laghi per 15 anni ha lavorato a Londra come danzatrice aerea e acrobata in teatri, circhi, cabaret, opere, televisioni e pubblicità e successivamente, nelle isole canarie, come insegnante di circo, yoga e massaggiatrice. Ritornata a Forlì da alcuni anni, ha ricominciato a dedicarsi alla pittura, disegno e tatoo, abbandonando definitivamente il mondo dello spettacolo.

Con questa piccola collezione chiamata ’Elementi’ ha cercato di rappresentare il segreto armonioso di ciascun elemento racchiuso in ciascuna di queste donne, donne che muovono mondi e vite, donne con potere di distruggere e rigeneranerare proprio come nelle combinazioni alchemiche di questi quattro elementi essenziali alla vita.