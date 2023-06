Pizzate, missioni in bici e animali: fioccano le donazioni

A un mese dall’alluvione che ha sconvolto la Romagna, continuano a moltiplicarsi le iniziative solidali. L’associazione Mont Spachè di Capocolle ha donato 5.000 euro al Comune di Bertinoro per far fronte ai danni legati all’alluvione. I fondi sono stati raccolti durante una grande cena di sottoscrizione ‘Pizza a e Mont Spachè’.

Drink & Cycle Forlì, invece, è una raccolta fondi ideata da Fabio Marrale (l’ideatore del progetto cicloturistico ‘Pinte a pedali’) il quale giovedì partirà da Milano in sella alla sua bici per raggiungere Forlì, destinazione Birrino, in via Ravegnana. Sulla sua strada farà sosta presso una decina di locali aderenti all’iniziativa, che hanno esposto delle cassette per le donazioni. La cifra raccolta da Fabio lungo il suo percorso sarà poi destinata al comune di Forlì.

Una delegazione della Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, composta dal presidente Roberto Toscano e dai soci Raffaele Acri, Luigi Mastrodonato ed Euro Mangelli, ha organizzato una raccolta di cibo e medicinali per cani e gatti da veicolare nelle zone collinari di Predappio. La sezione di Forlì dell’Unsi ha concertato la disponibilità del veterinario Riccardo Rusticali e delle due aziende commerciali che hanno generosamente offerto le donazioni ovvero la Zoofila che ha donato cibo per cani e gatti e la Nbf Lanes Pet Lines che ha destinato agli animali colpiti come i proprietari dall’alluvione, una serie di medicinali utili a contrastare e correggere le patologie derivate dal contatto con agenti patogeni veicolati dal fango e dalla polvere.