Plasma, unarisorsa fondamentale "Nel 2022 donazioni in crescita Obiettivo 4.400 sacche quest’anno"

di Rosanna Ricci

L’Avis Comunale di Forlì ha presentato i dati sulla raccolta di plasma, di cui sono aumentate le richieste. Il plasma è impiegato nella produzione di farmaci salvavita indispensabili per curare l’emofilia e disturbi del sistema immunitario.

Inoltre l’Italia si colloca in prima linea per progetti internazionali, come l’intervento su molti pazienti di tutto il mondo che non avrebbero la possibilità di sopravvivere senza i farmaci plasmaderivati. Per incrementare la raccolta di plasma, l’Avis si è impegnata in un intenso programma di chiamate rivolte ai donatori e anche di promozione di una campagna di sensibilizzazione attraverso giornali e altri mezzi d’informazione.

"La donazione di plasma è adatta a tutti in un’età compresa fra i 18 e i 65 anni – ha spiegato il dottor Rino Biguzzi, direttore dell’Officina Trasfusionale dell’Ausl Romagna –. Attualmente registriamo numeri importanti sulle donazioni di plasma, ma c’è sempre la necessità di migliorare per aumentare il numero dei farmaci salvavita".

"Le donazioni di plasma all’Ospedale Morgagni-Pierantoni nel 2022 sono state 3.666, con un incremento del 6,02% rispetto al 2021 (3.485 le donazioni) – ha precisato Roberto Malaguti, presidente dell’Avis Forlì –. Nel primo trimestre del 2023 si sono registrate 914 unità, con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2022 (764 unità). La nostra capacità di raccolta è di 5.000 unità di plasma all’anno e il nostro auspicio è di raggiungere l’eccellente risultato di 4.400 sacche al termine dell’anno in corso".

"Il plasma è una risorsa fondamentale del Sistema Sanitario Nazionale – ha aggiunto il dottor Marco Gentile, responsabile dell’Unità di Raccolta Avis di Forlì –. La non autosufficienza espone a dei rischi. Per fortuna la generosità degli Italiani non è mai venuta meno. Il risultato della raccolta di plasma va in questa direzione, ma necessita di sviluppo e consolidamento".

"In conclusione – ha detto Piero Comelli, direttore generale dell’Avis Comunale di Forlì – l’Ausl conferma che il sistema di qualità risulta ben saldo e controllato e le strutture adeguate, portando ad un’ottima qualità del plasma che viene conferito all’azienda".

La durata della donazione è di circa 40 minuti.

Si può donare sia il mattino sia al pomeriggio, su prenotazione: 0543.735070 - 735071; https:udrforli.mesis.it.