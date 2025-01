’PlasmiAmo il futuro’: al via la mostra dei fumetti in ospedale

Per la sua terza edizione, il concorso gratuito a premi promosso dall’Avis di Forlì e dalla Fumettoteca Alessandro Callegati ’Calle’ torna a valorizzare la creatività giovanile intorno al tema del dono. Il filo rosso che ha guidato i partecipanti nel dar prova della loro arte e fantasia è ’PlasmiAmo il futuro: 50 sfumature di giallo’, uno stimolo che ha permesso ai concorrenti di tradurre in fumetti il valore della donazione di sangue ed emocomponenti, come il plasma.

Il contest era aperto a tutti gli iscritti al laboratorio ’PerCorso di fumetto’ – organizzato da Avis Forlì nei locali della Casa del Donatore, da settembre a novembre 2024, e coordinato da Gianluca Umiliacchi – e agli studenti iscritti agli istituti secondari di secondo grado di Forlì e circondario.

Per svelare gli elaborati prodotti dai partecipanti alla terza edizione del contest, è in programma l’allestimento di una mostra nella piazza del padiglione Morgagni dell’ospedale, che sarà visitabile da lunedì 27 a domenica 9 febbraio 2025.

Sempre nello stesso luogo, sabato 1 febbraio (ore 10) si terrà la premiazione, che decreterà il podio dei tre vincitori. Le opere fumettistiche sono, infatti, oggetto di valutazione da parte di una giuria composta da due rappresentanti dell’Avis Comunale di Forlì e un membro designato dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione, dall’assessore Paola Casara del Comune di Forlì, da due autori fumettisti professionisti (Davide Fabbri e Marco Verni) e da Gianluca Umiliacchi.

Ai primi tre classificati saranno assegnati, rispettivamente, premi di 500 euro, 350 e 250 netti. L’evento della premiazione è aperto al pubblico. Saranno dieci gli elaborati esposti, dei quali uno fuori concorso (realizzato dal secondo classificato al contest dello scorso anno che, pertanto, non può competere nel 2025, come da regolamento). Una novità che caratterizza il concorso consiste nel fatto che ben due elaborati sono pervenuti da giovani che risiedono fuori dal comprensorio, per la precisione a Cervia e a Faenza.