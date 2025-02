’PlasmiAMO il futuro’: ecco tutti i vincitori

È stato svelato il podio del concorso gratuito di fumetto promosso dall’Avis Comunale di Forlì in collaborazione con la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati Calle Social Community Hub. La premiazione si è svolta nella piazza del Padiglione Morgagni dell’ospedale, dove è allestita la mostra degli elaborati prodotti dai partecipanti alla terza edizione del contest, visitabile fino a domenica 9.

Il tema sul quale i candidati hanno messo alla prova la loro arte e creatività è ’PlasmiAMO il futuro: 50 sfumature di giallo’, un input aperto a tutti gli iscritti al ’PerCorso di fumetto’ – organizzato da settembre a novembre 2024 nei locali della Casa del Donatore e coordinato da Gianluca Umiliacchi – e agli studenti iscritti agli istituti secondari di secondo grado di Forlì e circondario. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stata Chiara Benedetti (23 anni) con l’elaborato dal titolo ‘Giallo come Ector!’. Medaglia d’argento per Simone Giottoli (22 anni), con l’opera ‘Donare plasma?’. Infine, al terzo posto ex equo si sono classificati Davide Marabini (14 anni) e Miriam Zaccarelli (28 anni), rispettivamente con gli elaborati dai titoli ‘La pentola d’oro e i 3 folletti avari’ e ‘Domani splenderà il sole’.

Quest’anno è stato dato anche un attestato di ‘menzione speciale’ a uno dei due elaborati pervenuti da aree al di fuori del comprensorio forlivese: a riceverlo è stata Sara Aceti (21 anni) da Cervia, con ‘50 sfumature di giallo’.

Le opere sono state valutate da una giuria composta da Davide Fabbri e Marco Verni (autori di fumetto e insegnanti del PerCorso di fumetto), Gianluca Umiliacchi (dirigente della Fumettoteca), Paola Casara (assessore del Comune di Forlì) e da tre rappresentanti di Avis Forlì: Michele Donati, Alessandra Agirelli e Beatrice Casadei. I premi assegnati ai vincitori sono, rispettivamente, di 500 euro per la prima classificata, 350 euro per il secondo e 250 euro complessivi per i terzi classificati.

In particolare il forlivese Simone Giottoli, da alcuni mesi volontario della Fumettoteca, ha deciso di donare il premio gestisce un evento periodico dedicato alla socializzazione fra i professionisti fumettisti e gli appassionati di fumetto. "Da volontario a donatore – dice Giottoli – mi è venuto spontaneo pensare che questo premio fosse appropriato devolverlo all’associazione culturale di volontariato che da 15 anni gestisce la Fumettoteca. Tutto è nato – prosegue Simone – quando alla proprietaria della Fumetteria Yamori, Carlotta Zirondelli, ho domandato se potessi donare dei miei fumetti in eccedenza. Solo grazie a lei ho avuto il piacere di scoprire l’esistenza della Fumettoteca".

Alessandro Mambelli