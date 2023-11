Plick, Splash, Pluck in biblioteca

Alla biblioteca comunale ‘Plebino Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole torna l’appuntamento con i volontari di Nati per leggere e Nati per la musica: alle 16.30 è in programma l’appuntamento ‘Plick, Splash, Pluck’, riservato ai piccoli amici dei libri. Si tratta solo di uno dei tanti eventi dedicati ai giovanissimi dal sodalizio che sposa il programma nazionale di promozione della lettura. Proprio nei giorni scorsi si è chiuso il bando indetto dal comune di Forlì per accogliere nuovi volontari, desiderosi di dedicare parte del proprio tempo libero a diffondere la passione per l’universo letterario, a partire dai bimbi in età prescolare. La biblioteca ‘Battanini’ si trova in viale Marconi 115 in seno al giardino dell’istituto comprensivo tra la scuola elementare e quella materna (si accede dalla pista viavai dall’ingresso di viale Marconi o da quello di viale del Lavoro).