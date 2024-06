Pluriclassi in montagna, fondi dalla Regione

La scuola è appena finita, ma la Regione Emilia-Romagna garantirà il diritto allo studio per tutte le bambine e i bambini che vivono in Appennino e studiano nelle pluriclassi anche per l’anno che incomincerà a settembre. Infatti, la Giunta regionale ha destinato ai Comuni – singoli o in partenariato, che si impegnino a realizzare progetti innovativi per le pluriclassi delle scuole primarie per l’anno scolastico 2024-2025 – un investimento complessivo di circa 800mila euro per sostenere con 3.000 euro ogni pluriclasse attivata e 5.500 euro per ciascun plesso scolastico coinvolto.

È il caso della scuola primaria ‘Ambrogio Traversari’ di Portico, da dove è partita la sperimentazione nel 2022 e fatta propria dalla Regione nell’anno scolastico appena concluso. Potranno fare domanda per accedere ai contributi i 61 comuni montani della regione sedi di plessi scolastici con pluriclassi per un totale di 118 pluriclassi. Termine ultimo per inoltrare le domande il 10 febbraio 2025. L’obiettivo è potenziare l’offerta educativa delle scuole primarie nelle zone appenniniche dell’Emilia-Romagna, finanziando progetti innovativi che i Comuni si impegnano a realizzare insieme a istituzioni scolastiche, enti e organizzazioni del territorio.

Il progetto è stato avviato in via sperimentale dalla Regione a inizio dell’anno scolastico 2022-2023 in 6 plessi scolastici e 12 pluriclassi di montagna delle province di Reggio Emilia (Comune capofila Ventasso) e Forlì-Cesena (Comune capofila Portico e San Benedetto). Nel 2023 è stato esteso a tutto il territorio regionale, per dare la possibilità a tutti i 61 Comuni delle aree montane in cui erano presenti pluriclassi di scuole primarie nell’anno scolastico 2023/2024 di realizzare progetti didattici e servizi innovativi anche grazie a finanziamenti, che ammontano a 3.000 euro per ogni pluriclasse attivata, più 5.500 euro per ciascun plesso scolastico coinvolto. Complessivamente nel 2023 sono state finanziate azioni per più di 705mila euro con il coinvolgimento di studenti di 109 pluriclassi.

