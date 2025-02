Pneumatici fuori uso. Cna: "Officine sommerse. Non sanno come smaltirli"

La Cna di Forlì-Cesena lancia un allarme sull’emergenza pneumatici fuori uso e servizi di raccolta inefficaci. La situazione è infatti critica per le officine provinciali a causa dell’accumulo di gomme fuori uso, un fenomeno che mette in serio pericolo sia l’ambiente che la sicurezza.

"Le nostre officine sono letteralmente sommerse da pneumatici obsoleti – afferma Marco Boscherini, responsabile Cna servizi alla comunità – a causa di una gestione della raccolta ormai inadeguata e inefficace. L’emergenza si aggrava nei periodi di cambio gomme, con le imprese costrette a fare i conti con spazi saturi, rischi ambientali e possibili sanzioni per gli accumuli nei piazzali e nei depositi". I pneumatici fuori uso, composti da gomma, acciaio e tessuti difficili da biodegradare, non solo occupano ampie aree, ma se non smaltiti correttamente possono liberare sostanze tossiche. Inoltre, quando stoccati in spazi esterni, accumulano acqua che favorisce la proliferazione di zanzare, creando un rischio sanitario, in particolare in prossimità dei centri abitati.

"Le imprese inoltre continuano ad essere oggetto di sanzioni ingiuste – sottolinea – con i gommisti obbligati per legge ad affidarsi ai Consorzi per la raccolta e lo smaltimento, sostenuti dai consumatori tramite una tariffa obbligatoria. Tuttavia, nonostante le nostre sollecitazioni, la risposta da parte delle istituzioni è stata insufficiente. Sebbene sia stato istituito un tavolo tecnico dal Ministero dell’ambiente, le misure adottate hanno portato a una raccolta aggiuntiva di solo il 2%, ben lontano dall’obiettivo del 10%".

Cna chiede una raccolta straordinaria, governata e monitorata dal Ministero dell’ambiente, che intervenga nei punti di maggiore criticità, rivedendo l’intero sistema di gestione, con una normativa che assicuri trasparenza e controlli rigorosi lungo tutta la filiera, dai produttori alle piattaforme online, che troppo spesso non rispettano le disposizioni. "Le istituzioni, a loro volta, – prosegue Boscherini – dovrebbero sollecitare con forza il Ministero competente perché affronti e risolva in modo definitivo questa situazione. Servono misure tempestive e le nostre imprese meritano risposte concrete per operare in sicurezza e nel rispetto delle regole, del lavoro e dell’ambiente in particolare".

