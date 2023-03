Pnrr, 150 milioni da non sprecare Comune e Finanza, asse sui controlli

Un protocollo d’intesa che dà vita a un flusso d’informazioni tra Comune e Guardia di Finanza. L’obiettivo? Tutelare le risorse del Pnrr per garantire una spesa dei fondi consapevole e trasparente. L’accordo è stato firmato ieri mattina in municipio dal sindaco Gian Luca Zattini e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Vito Pulieri, in presenza – quasi in veste di testimone – anche del prefetto Antonio Corona.

Da qui al 2026, oltre 150 milioni di euro arriveranno in città per i progetti più disparati. Una cifra da capogiro che può rappresentare una grande risorsa, ma anche, come ha sottolineato il sindaco Zattini, "una grande fonte di problemi per modalità di spesa e tempistiche". Per questo si è ritenuta necessaria la sottoscrizione di un patto con la Guardia di Finanza. "Nei prossimi tempi si movimenterà un enorme fiume di denaro – prosegue Zattini –, perciò questo percorso è per noi importantissimo per poter affinare insieme le modalità di controllo già in essere. Lo faremo mettendo a disposizione della Finanza tutti i documenti legati a progetti connessi con il Pnrr. Di contro, anche la Finanza condividerà con noi le sue banche dati. In fatto di trasparenza e attenzione vogliamo costituire un esempio non solo a livello italiano, ma anche europeo".

"La portata degli investimenti legati al Pnrr rappresenta una grande opportunità – va avanti il comandante Pulieri – e noi abbiamo il dovere di coglierla. Grazie alla firma del protocollo ci potremmo scambiare reciprocamente delle informazioni di natura tecnica ed eventuali elementi di rischio, trovando spazi di incontro per far sì che questi soldi vengano spesi nel miglior modo possibile". "Questo è un atto di grande importanza – interviene Marco Catalano, che è assessore proprio al Pnrr, di concerto con l’assessora alla legalità Maria Pia Baroni –, mirato alla circolarità delle notizie, in modo che possiamo lavorare in tandem con la Guardia di Finanza nella gestione di fondi che costituiscono un’enorme occasione, ma richiedono anche un’altrettanto grande responsabilità da parte nostra".

"Il Pnrr – conclude il prefetto Corona – rappresenta il presente e il futuro del nostro Paese. Perciò ho tenuto a essere presente oggi: rappresentando il governo, voglio salutare con soddisfazione un’iniziativa che reputo buona e fondamentale". Un analogo protocollo è stato siglato anche nei giorni scorsi a Ravenna, sede dell’Ausl Romagna: in quel caso, il patto ha riguardato il direttore generale Tiziano Carradori e i comandanti della Finanza nelle tre province in cui opera l’azienda sanitaria. Al momento, l’Ausl ha investimenti finanziati con fondi del Pnrr pari a 133 milioni di euro in tutta la Romagna.

Sofia Nardi