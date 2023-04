Pnrr, 624mila euro per la ricerca Irst

Al via il progetto ‘Fusion Target’ che studia le fusioni geniche per diagnosticare e migliorare le cure delle malattie oncologiche. Il progetto, finanziato dal Bando Proof of Concept del Ministero della Salute (con fondi del Pnrr), studierà geni di fusione nella leucemia acuta linfoblastica, leucemia acuta mieloide e nel mieloma multiplo utilizzando una metodica di analisi innovativa che vede l’Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola (che è Irccs, ovvero istituto di ricerca scientifica) oltre all’istituto Tumori di Bari, l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Bari e quella di Salerno.

Il progetto ha ricevuto un milione di euro, di cui 624 mila euro assegnati allo staff dell’Irst che vede come direttore scientifico e coordinatore Giovanni Martinelli coadiuvato da Giorgia Simonetti, Anna Ferrari ed Emanuela Scarpi. L’Irst ricopre il ruolo di coordinatore del progetto e, in questa complessa attività, precisa la dottoressa Simonetti, "un ruolo importante lo avranno senza dubbio i nostri bioinformatici, in particolare il dottor Eugenio Fonzi, insieme all’Ufficio Trasferimento Tecnologico e all’Ufficio Ricerca".

"Aver capito che il tumore si sviluppa e progredisce perché si creano dei geni chimerici dovuti alla fusione di differenti porzioni del genoma (fusione genes) – precisa il professor Martinelli – è di importanza fondamentale per identificare target molecolari specifici nei tumori stessi. Questi geni di fusione sono un tallone d’Achille del cancro e ci permettono di riconoscere attraverso la diagnostica avanzata specificatamente le cellule tumorali e di colpirle".

o. b.