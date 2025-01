Pnrr, 690mila euro per la palestra dell’ex Gil

Forlimpopoli vedrà rinnovata una delle sue palestre scolastiche grazie a un finanziamento proveniente dal governo di 690mila euro. Ad annunciarlo è la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri. "Dal Governo Meloni sono in arrivo 690mila euro per il Comune di Forlimpopoli per procedere alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle palestre scolastiche – afferma la presidente provinciale di Fratelli d’Italia –. Un intervento che si inserisce nell’ambito dell’investimento per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e di cui anche il nostro territorio ne può beneficiare. Ringraziamo il Governo Meloni per questi stanziamenti che consentono di migliorare i servizi scolastici, rendendoli sempre più inclusivi e di qualità: l’Esecutivo è attento all’istruzione e anche alla valorizzazione dello sport a scuola, ma è sensibile anche alle richieste degli enti locali. Lo stanziamento, infatti, prevede anche una quota di risorse aggiuntive del 15% rispetto a quelle inizialmente richieste, proprio per far fronte all’incremento dei prezzi nel comparto delle costruzioni".

La palestra in questione è quella della Ex Gil su viale Matteotti, di fianco al Liceo delle Scienze Umane ‘Valfredo Carducci’ e dello stadio Filippi. "La palestra è in uso all’istituto di istruzione superiore ‘Pellegrino Artusi’ durante le ore della mattina dal lunedì al sabato – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Aride Poletti –, per quanto attiene l’attività didattica di educazione fisica, mentre per il pomeriggio e la sera è data in uso alle associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta per svolgere la loro attività, soprattutto per quanto riguarda i bambini".

Il progetto di riqualificazione energetica dell’edificio e di adeguamento sismico era stato presentato dal comune artusiano nel 2022. "Non eravamo stati finanziati, ci avevano detto per mancanza di risorse – continua l’assessore –. Al momento non ci sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali, ma do per scontato l’arrivo del finanziamento". Come per tutti i cantieri inerenti i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza le tempistiche di esecuzione dei lavori sono stringenti: per non perdere i fondi destinati all’Italia le opere devono essere concluse entro metà del prossimo anno. "Ci stiamo già attivando affinché le procedure siano le più spedite possibili – conclude l’assessore –. Grazie a questo intervento inaspettato andremo così a completare la riqualificazione di tutte le palestre scolastiche del nostro Comune, oltre ai lavori già previsti al PalaPicci".