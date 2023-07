Pnrr, fondi per i sentieri di San Paolo in Alpe

Il panoramico e bellissimo altopiano d’altitudine di San Paolo in Alpe sarà al centro di un progetto di valorizzazione grazie alle risorse del Pnrr – Bando Borghi assegnate al Comune di Santa Sofia dal Ministero beni culturali. Infatti all’interno dei 14 interventi finanziati per un totale di 1.600.000 euro, la misura 5 prevede il ‘progetto sentieristica San Paolo in Alpe’ finanziato con oltre 128mila euro.

Progetto che prevede la partecipazione di soggetti esterni che operano già nel territorio al fine di potenziare, attraverso le partnership, le attività e i progetti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di attrattività del territorio, incremento dei flussi turistici, aumento dei servizi a disposizione della cittadinanza, sostegno delle attività culturali, ricreative, turistiche, commerciali, agroalimentare, artigianali. "I tracciati dei sentieristrade forestali interessati dai lavori previsti ricadono all’interno del Parco nazionale e del Demanio forestale regionale di Forlì-Cesena, in gestione alle Unioni Valle del Savio e Romagna Forlivese – precisa il sindaco Daniele Valbonesi –, con quest’ultima in qualità di Ente capofila, non solo ha collaborato alla redazione della specifica scheda, ma grazie alle proprie competenze in organico, è in grado di assistere il Comune, che è soggetto attuatore, alle attività e alle procedure di realizzazione dell’intervento in oggetto come soggetto partner esterno individuando nel dottor Gian Luca Ravaioli, responsabile del Servizio gestione Demanio regionale, il referente per l’attuazione. Ma la valorizzazione e la fruibilità del territorio vedrà anche nuovi progetti già finanziati in particolare per le frazioni attraverso il progetto ‘A Spasso’". Il progetto prevede la manutenzione straordinaria della rete sentieristica esistente, mediante taglio della vegetazione incombente, opere di regimazione delle acque superficiali, livellamento del piano calpestabile, manutenzione delle piante storiche; miglioramentorinnovo degli strumenti divulgativi e didattici (quali installazione di bacheche eo pannelli informativi) e foto racconto storico con foto d’epoca nei luoghi del percorso e la collocazione di colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche.

"I sentieri strade forestali su cui interverremo sono stati divisi in tre settori che hanno al centro a raggera proprio S. Paolo – precisa Ravaioli –. Sa Ridracoli a San Paolo in Alpe (sentiero CAI n. 233 dalla briglia di Rio Bacine a San Paolo (3,7 km); sentiero non segnato dal ristorante ‘Il Palazzo’ di Ridracoli all’incrocio con sentiero 233 presso San Paolo in Alpe (4,5 km). Intervento da verificare. Nel secondo settore da Corniolo a San Paolo in Alpe: sentiero Cai n. 257 da Corniolo a San Paolo (4 km) e Sentiero Cai n. 255 da Ca’ Fiumari a San Paolo (3 km). Infine il terzo settore da Biserno - Berleta a San Paolo in Alpe con la sistemazione della strada forestale da sbarra presso Case Capria a San Paolo in Alpe".

Oscar Bandini