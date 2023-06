Pnrr, in arrivo 850mila euro a Santa Sofia

Arrivano a Santa Sofia le cospicue risorse del Pnnr per il progetto ‘Attrattività dei borghi’. Il comune bidentino, unico in tutta la Romagna, è stato selezionato insieme ad altri 12 della Regione dal Ministero della Cultura e sarà destinatario di ben 843.350 euro per sostenere iniziative imprenditoriali per l’attuazione di progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici.

"E’ una grande soddisfazione – ha precisato il sindaco Daniele Valbonesi nella presentazione delle linee del bando nella sala del consiglio comunale alla presenza di numerose imprese e rappresentanti di associazioni di categoria – per la squadra che ha lavorato per raggiungere l’obiettivo, dai dipendenti comunali, ai consulenti della società Poleis. Il bando Borghi è finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo a sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale, proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare. La nostra strategia – continua il primo cittadino – per scongiurare il calo demografico mettendo a sistema i progetti di rigenerazione culturale, sociale ed ambientale in accordo con gli altri soggetti che operano nel territorio (Parco nazionale, Romagna Acque, Cammini, associazioni del Terzo Settore) riguardanti il turismo e la sua promozione, Ciclovia del Bidente, arte, musica, sport e ambiente, trekking urbano, rilancio eventi artistici e musicali, bike park, sentieristica, aree di sosta, etc) per un importo complessivo di oltre due milioni di euro, è stata premiata, ma ora – conclude Valbonesi – serve entrare nello specifico per concretizzare in progetti vincenti gli investimenti privati coerenti con la strategia pubblica".

Ora si apre la fase operativa e l’interesse dimostrato da diversi imprenditori già nella fase di manifestazione pubblica di interesse e la presenza di tutte le maggiori associazioni di categoria dell’artigianato e del commercio del forlivese fanno ben sperare in una progettualità all’altezza. Le domande potranno essere presentate sul sito di Invitalia (soggetto gestore) fino alle ore 18 del giorno 11 settembre 2023.

