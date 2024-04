Pnrr, progetti in diretta. Via al piano informativo

Cinquanta progetti finanziati dal Pnrr che riguardano la città hanno il termine perentorio di fine lavori nel giugno 2026. Entro tale data, a meno di proroghe al momento non previste, i 68 milioni di euro che l’Europa ha concesso a Forlì dovranno essere spesi in progetti finiti. Il regolamento europeo sui fondi Pnrr prescrive agli enti beneficiari anche un altro obbligo, quello di comunicare ai cittadini, nella maniera più comprensibile possibile, cosa si sta facendo.

"Uno dei problemi è stato proprio quello della semplificazione del linguaggio – spiega Serena Nesti, coordinatrice della segreteria tecnica del Comune di Forlì per il Pnrr –. I progetti Pnrr sono molto complicati, come sanno bene gli uffici. Abbiamo cercato di semplificare i concetti proprio al fine di comunicarli meglio". È stato così presentato ieri, con l’assessore Marco Catalano che ha la delega al Pnrr, il piano di comunicazione che il Comune ha messo in campo per spiegare cosa si sta facendo con i 50 progetti che cambieranno il volto della città.

"Abbiamo suddiviso gli interventi in 5 macro categorie – spiega Nesti –, ognuna con un colore identificativo: sport, mobilità, ambiente, cittadini e cultura. Per ciascuna di queste aree sono stati individuati i progetti più significativi, fornendo per essi informazioni alla portata dei cittadini". Sul sito del Comune vi è una sezione dedicata con le schede tecniche di ogni intervento. Verrà anche caricato un video che riassume in maniera semplice e intuibile queste cinque macroaree a i progetti esemplificativi, come l’ampliamento del San Domenico per la cultura, il rifacimento del palazzo del Centro famiglie per i servizi ai cittadini, la scuola Maroncelli per l’edilizia scolastica.

"Oltre al video – continua Nesti –, abbiamo predisposto 12 manifesti tematici in varie copie e affissi in zone strategiche della città. In prossimità delle principali opere sarà allestita una segnaletica orizzontale con un Qr Code che riporterà le principali informazioni e il rimando al sito".

Previsti poi 10mila volantini, mentre in quattro vetrine sfitte di altrettanti negozi del centro ospitano stampe che spiegano cosa si sta facendo coi soldi del Pnrr e del Comune. Ai 68 milioni ne sono stati aggiunti dalle casse comunali 13 per arrivare agli 81 milioni che servono per completare tutti i lavori. "Le schede di ogni singolo intervento – spiega infine l’assessore Catalano – verranno poi aggiornate, con una periodicità che dobbiamo definire, sino al fine lavori".

