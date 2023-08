Pnrr, rebus sui fondi "Solo voci, per noi i progetti sono validi Non cambia nulla"

"Al momento i nostri progetti finanziati dal Pnrr restano tutti validi". Marco Catalano, assessore al ramo, interviene su un dibattito suscitato alcuni giorni fa dal senatore Marco Croatti (M5S) che ha segnalato il definanziamento da parte del governo di una parte dei progetti relativi al Pnrr, esito del negoziato fra l’esecutivo di Giorgia Meloni e la Commissione europea. Per Forlì-Cesena, sostiene Croatti, significa perdere fondi per 54 milioni sui 155 assegnati.

"Per quanto ci riguarda, nulla è cambiato – ribatte Catalano – . In questi giorni si rincorrono molte voci, più o meno autorevoli, di cantieri e opere che potrebbero saltare in virtù di questa manovra". Il piano nazionale di ripresa e resilienza è il programma con cui il governo intende gestire da qui al 2026 i fondi del pacchetto europeo per risanare le perdite causate dalla pandemia.

"Il Comune di Forlì ha ottenuto finanziamenti per un totale di circa 51,7 milioni di euro. I progetti già approvati sono in tutto 50, spalmati su diverse missioni, di cui 19 rientranti nel settore degli edifici pubblici, altri 19 nelle infrastrutture, mobilità e verde, 7 nel benessere sociale e 5 nella digitalizzazione. Ognuno di questi – aggiunge l’assessore – deve obbligatoriamente essere portato a termine entro il 2026".

L’elenco delle opere è molto cospicuo, così come l’entità dei fondi: mai nella storia Forlì ha ricevuto una mole di finanziamenti così grande in pochissimi anni. Fra gli interventi prospettati, ci sono la demolizione e la ricostruzione della scuola Maroncelli (otterrà 6,8 milioni), il restauro di Palazzo Merenda (3 milioni), la riqualificazione, già in atto, di corso della Repubblica (2 milioni), l’ampliamento dei Musei San Domenico (4,5 milioni), il parcheggio sotto la Galleria Vittoria (3,7 milioni); oltre 2 milioni andranno per realizzare ciclovie urbane nell’area del campus universitario e lungo la via Lughese.

Secondo Catalano, è in corso "una diffusa disinformazione. La gente pensa che le risorse destinate alla realizzazione di un’opera possano essere dirottate a piacimento, a seconda delle più recenti necessità e degli interlocutori. Non è così; per dirla in maniera semplice e trasparente, i soldi del Pnrr legati alla riqualificazione di corso della Repubblica non possono essere utilizzati per sanare i disastri provocati dall’alluvione. Sono somme vincolate a singoli progetti e missioni, pena la non erogazione delle risorse stesse".

Va chiarito che le voci dei giorni scorsi sono state innescate anche dalla ’revisione’ del Pnrr da parte del governo di cui ha parlato lo stesso ministro Raffaele Fitto. Le preoccupazioni ovviamente riguardano tutta Italia e non solo il nostro territorio. "Appare evidente – conclude Catalano – che il Pnrr rappresenta certamente una grande occasione di crescita e rilancio per il nostro paese, ma anche uno strumento di rinnovamento della città caratterizzato da vincoli e indicazioni precise, a cui nessuno di noi si può sottrarre".