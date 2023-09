Pnrr, visita del viceministro Rixi ai cantieri

Stamattina il viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi visiterà i cantieri Pnrr a Forlì. La prima tappa (ore 11) è al parcheggio del Campus universitario in viale Corridoni dove i lavori sono in corso. Il tour tocca poi piazzale della Vittoria e corso della Repubblica, dove stanno avanzando le opere di restyling. La visita termina al parcheggio Casamorata, nella via omonima, prima opera pubblica conclusa interamente finanziata e realizzata con fondi Pnrr. Alle 12 il viceministro Rixi partecipa a un incontro a Romagna Acque, per poi spostarsi, nel pomeriggio, a Ravenna. "Una visita importante – commentano il parlamentare Jacopo Morrone e il vicesindaco Daniele Mezzacapo che lo accompagneranno nel tour – che dimostra l’interesse del MIT per il territorio romagnolo e per il suo rilancio".