Il podcast nel nome di Chiara per la lotta contro il cancro

Forlì, 23 agosto 2025 – Le persone muoiono, ma le loro idee possono essere eterne. Lo dimostra bene la storia di Chiara Pennuti, 27enne forlivese scomparsa lo scorso maggio a causa di una rara forma di sarcoma. Tutto ciò che ha creato nell’arco della sua vita troppo breve, infatti, ora continua la sua corsa, incurante di quella che avrebbe potuto essere la fine e invece ha dimostrato di essere solo una delle tappe di un percorso più grande, forse anche più di quel che la stessa Chiara aveva immaginato.

E dire che lei era maestra di sogni in grande, con la sua laurea in ingegneria aerospaziale che l’aveva portata fino a Monaco per collaborare alla costruzione di razzi e con quella sua voglia di vivere che le ha consentito di guardare al domani sempre, fino all’ultimo giorno.

Proprio lei, Chiara, inarrestabile nonostante la lunga malattia, aveva creato un podcast , ‘Una zebra in corsia’: una raccolta di pensieri, voci e racconti che aveva coinvolto medici, infermieri e altri pazienti come lei in un mosaico corale incredibilmente pieno di sorrisi e speranze, anche nel dolore.

Ora quel podcast riprende. Nel microfono non risuonerà più la voce della giovane Pennuti, ma quella della sua amica Martina Cavallucci, che aveva preso parte alla prima stagione di ‘Una zebra in corsia’.

È stata lei a raccogliere il testimone, esaudendo anche l’auspicio dei genitori di Chiara, Giancarlo e Maria Letizia, che non hanno mai smesso di lanciare l’appello a confidare nella scienza, donare alla ricerca e di non disperdere quel che la figlia era stata capace di seminare.

Per andare avanti, però, l’energia e le buone intenzioni non bastano: serve anche il denaro per coprire le spese di ideazione editoriale, registrazioni, post-produzione, grafiche, musiche, materiali, trascrizioni, hosting e consulenze esterne, ma anche per poter proporre presentazioni pubbliche e molto altro ancora. Inoltre tutte le somme non utilizzate per la produzione saranno devolute alla ricerca sui sarcomi, tumori rari e complessi. Per questo Martina ha dato vita a una raccolta fondi online (www.gofundme.com/f/una-zebra-in-corsia-chiara-pennuti) che ha già superato i 18mila euro, collezionando le donazioni di centinaia di persone.

“La prima stagione – spiega Martina – è nata proprio grazie alle donazioni e ha prodotto un podcast che ha unito pazienti, cittadini e cittadine, e professionisti e professioniste, con l’obiettivo di rompere gli stereotipi sul cancro e dare spazio ad esperienze e storie vere”.

‘La zebra in corsia’, prima ancora dell’inizio della seconda stagione, ha già un appuntamento de visu con gli ascoltatori, effettivi e potenziali: le voci della prima stagione del podcast saranno presenti al primo evento in presenza all’interno della Settimana del Buon Vivere, il 27 settembre al Refettorio del San Domenico dalle 15 alle 16.

Adesso la Zebra può davvero continuare il suo galoppo, partito in corsia, ma destinato ad andare lontano.