Podio al femminile: "La barista? Ascolta, conforta nei momenti duri e offre attimi di evasione"

Hanno ricevuto migliaia di tagliandi a loro nome in una gara che, in realtà, è stato un grande gioco. Ora, arrivati alla conclusione, è il momento di ricevere i regali offerti da Confcommercio ed Estados (che vanno a sommarsi all’ambita targa del Carlino): Confcommercio regala alla prima in classifica una cena al ristorante Panoramico di Vecchiazzano, alla seconda una cena al Mangianotte di Meldola e alla terza una serata da Scarpina, al Ronco. In più tutti e tre otterranno due biglietti per visitare la mostra dedicata ai Preraffaelliti e una confezione di vino Sangiovese. Estados Cafè, invece, assegna alla seconda e alla terza classificata due box contenenti prodotti gastronomici esclusivi e alla prima una macchinetta per preparare il caffè a casa come al bar.

Serena Mariotto del bar Amadori, a San Martino in Strada ha stravinto con 5.100 coupon a suo nome: un record assoluto, anche se il bar Amadori, con diverse bariste in gara, è spesso stato in testa alla classifica. "Per me è una gratificazione meravigliosa – spiega –. Anche a gara terminata ho continuato a ricevere un condensato di affetto e complimenti da parte dei miei clienti che hanno preso questa iniziativa come un pretesto per festeggiarmi. Ho vissuto dei giorni incredibili che non dimenticherò mai". Serena non è forlivese, ma è arrivata da Treviso: "Qui ho ricevuto subito tanto affetto e ho trovato la conferma delle parole di Cevoli che dice che la romagnolità è uno stato d’animo: anche nel periodo difficile dell’alluvione ho avuto la riprova che la voglia di sorridere anche nei momenti più duri è la vostra forza. Ormai posso dire di sentirmi romagnola anche io". La medaglia d’oro del 2024, poi, passa a una riflessione sul ruolo del barista: "Anche se per molti è un lavoro modesto, la sua funzione è molto importante: di conforto, di ascolto, ma anche evasione e leggerezza". Serena conclude con uno spoiler: il bar Amadori prossimamente potrebbe raddoppiare e aprire una sede in una diversa zona.

Al secondo posto incontriamo Linda Maltoni con 3.367 voti. "Lavoro da Roby e Roy da ormai vent’anni ed è una grande famiglia. Ci troviamo in una zona di passaggio, eppure abbiamo una clientela fidelizzata e c’è anche chi esce dall’autostrada apposta per venirci a fare un saluto: una conferma che facciamo bene il nostro lavoro". Il segreto per essere una brava barista? Secondo Linda "la cordialità, l’accoglienza e l’ascolto, anche perché siamo un po’ come il prete: raccogliamo tante confidenze e dobbiamo esserne all’altezza". Durante l’alluvione Roby e Roy che si trova alla Cava è stato graziato, ma non Linda che è rimasta costretta in casa per due settimane: "In quei momenti ho visto l’affetto di colleghi e clienti che passavano a portarmi la spesa e una parola di conforto".

Terza è Patrizia Scavone del bar Senza Tempo di Meldola che ha avuto 3.042 voti: stessa posizione dello scorso anno, quando, però, il risultato era stato inferiore, dato che Patrizia aveva ottenuto 2.875 tagliandi: "Conto, prima o poi, di riuscire ad arrivare prima, ma al di là della classifica anche questo è un bellissimo risultato e la conferma che le persone apprezzano il mio modo di lavorare. Ho cominciato a lavorare a 14 anni e da allora sono sempre stata dietro al bancone, felice di aprire ogni giorno alle 5 della mattina per chiudere poi la sera e con la voglia di avere sempre nuove idee: "nuovi cocktail o proposte salutiste come il caffè alla cicoria, ma anche cambiamenti nell’arredo… tante piccole cose che fanno venire voglia ai clienti di tornare ogni giorno".

Sofia Nardi