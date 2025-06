’Poesia a scuola’, i vincitori del concorso

Si è chiusa nei giorni scorsi la seconda edizione del concorso ‘Poesia a scuola’, promosso da Sophia in libris in collaborazione con il Comune e l’Istituto Comprensivo di Santa Sofia. "Un progetto che, grazie alla conoscenza di forme poetiche meno tradizionali – hanno precisato le volontarie del sodalizio - vuole incentivare la capacità di introspezione e di espressione emotiva tra i giovani, creando momenti di condivisione e valorizzazione del loro sentire e della loro creatività". Alla Galleria d’arte contemporanea Stoppioni sono stati esposti tutti i lavori svolti durante il concorso da marzo a giugno dai ragazzi e le ragazze della scuola media.

"Lavori di cui siamo molto orgogliose: è stato un percorso breve ma molto intenso, svolto fra i banchi di scuola, dove sono avvenuti scambi di parole, emozioni, risate. Dove tutti si sono messi in gioco e hanno aperto i loro cuori", ha aggiunto l’assessora alla cultura e alla scuola Chiara Bellini. La giuria, composta da Alberto Domeniconi (Pro loco), Stefania Giovannetti (SpazioArte) e Claudia Fiorentini (Collettivo Osservo) ha selezionato i lavori più meritevoli per ciascuna classe, oltre ad un premio speciale in memoria del compianto dottore Fabio Ravaioli, medico di famiglia apprezzato in Val Bidente, uomo di cultura appassionato di letteratura, poesia e autore di pubblicazioni pregevoli.

Ecco l’elenco dei premiati: per le classi prime Diego Nicita con ‘Poesia dorsale’; per le classi seconde Alam Sadeka Binta con ’Message in a Bottle’; per le classi terze Faur Nadia Rebeca con ’Poesia naturale’; e per il premio in memoria del dottor Ravaioli, Nicolò Talenti. Hanno portato i saluti la sindaca Ilaria Marianini e Stefano Ravaioli, presente alla cerimonia con la madre Antonella Valentini. Il primo premio è stato un buono acquisto in libri.

o.b.