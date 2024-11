Poesia dialettale, ecco tutti i premiati

Sono stati 35 i poeti romagnoli che hanno partecipato alla seconda edizione del concorso di poesia dialettale in memoria di Marino Monti (1946-2022). La giuria era composta da Elide Casali, Piergiuseppe Bertaccini, Gilberto Casadio, Gianfranco Miro Gori, Paolo Borghi e Gabriele Zelli. Nella sezione dedicata ai poeti fra tra 18 e 36 anni si sono classificati, ai primi posti, Giulia Sedioli con la poesia ‘Arcurd’ (Ricordi) e Rudi Capra con ‘Bisnon Carlo’ (Bisnonno Carlo).

Per la sezione aperta a tutti si sono classificati ai primi posti: Loretta Olivucci di Massa Castello (L’è fni l’istê - È finita l’estate), Emanuela Babbini di Cesena (A e calêr de sôl - Al calare del sole), Rosalda Naldi di Forlì (Autôn - Autunno) e Giuliano Biguzzi di Cesena (Cl’udor - Quell’odore). Sono state poi segnalati i seguenti autori: Daniela Cortesi (Nuv urizónt - Nuovi orizzonti), Ughetta Laghi (Nustalgì - Nostalgia), Maria Landi (E’ vstì nov - Il vestito nuovo), Augusto Muratori (La vója d’avdét - Il desiderio di vederti), Renzo Passalacqua (La nëbia - La nebbia), Nivalda Raffoni (Una careza - Una carezza), Danila Rossetti (La brùsa Gaza - Brucia Gaza), Gianfranco Rossi (Nonni! Nón).

Per quanto riguarda i libri editi, il primo premio è stato assegnato a Lidiana Fabbri di Rimini per ‘Bascòzi. Poesie in dialetto riminese’, Raffaelli Editore. Il secondo e il terzo posto sono stati assegnati a Luigi Rusticali di Russi con ‘Frizai. Ziridelle, poesie e racconti in salsa romagnola’, Carta Bianca, e ad Enrico Zambianchi di Forlimpopoli con ‘Gataröla. Poema folk in dialetto romagnolo’, Nuova Tipografia. Durante la cerimonia organizzata dal Centro di Cultura Romagnola E’ Racoz presso la Sala Don Bosco con il coordinamento di Gabriele Zelli e di Alvaro Lucchi, ha suscitato vivo interesse il Trio Iftode che ha eseguito composizioni di Carlo Brighi (Zaclèn) e Carlo Barbieri. La manifestazione ha ottenuto grande apprezzamento da parte di tutti in particolare nei confronti di Graziella Valentini (moglie di Marino Monti e sostenitrice della sua attività culturale), divenuta oggi l’organizzatrice del concorso per mantenere vivo l’impegno dei poeti che scrivono in vernacolo e di avere la possibilità di far conoscere i propri componimenti di lingua dialettale.

r.r.