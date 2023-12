Poesia dialettale Marino Monti, ecco tutti i vincitori del concorso

Un meritato successo ha ottenuto la prima edizione del Concorso di poesia dialettale intitolato a Marino Monti, poeta e promotore culturale prematuramente scomparso. Gli autori in gara erano 50. Per la sezione dedicata ai poeti tra i 18 e i 36 anni sono risultati vincitori Lorenzo Visani (1° premio con la poesia ‘La gata’) e Rudi Capra (2° con ‘Av salut’). Per la sezione aperta a tutti, la giuria composta da Elide Casali, Piergiuseppe Bertaccini, Gilberto Casadio, Gianfranco Miro Gori, Paolo Borghi e Gabriele Zelli ha scelto al primo posto Rosalda Naldi (Guëra- Guerra), al secondo Lidiana Fabbri (Un basta - Non basta) e al terzo Speranza Ghini (A Marino Monti poeta). Sono poi state segnalate le poesie di Hedda Forlivesi, Giuliano Biguzzi, Enrico Berti, Ughetta Laghi, Daniela Rosetti, Gianni Fagnoli e Maria Landi. Per la sezione dedicata ai libri editi, il primo premio è andato a Enzo Travaglini con la pubblicazione ‘Ad la’ de cunféin’ (Il Vicolo di Cesena), mentre secondi e terzi sono arrivati Lorena Cantarelli (De’ fiómm a marèina - Poesie in dialetto di Novafeltria, Panozzo Editore) e Francesco Guidi (Viandint. Poesie dialettali, Pazzini Editore). Segnalazioni per Nivalda Raffoni (Sol par e’ gost ad scivar - , Tipografia Getraf - Bertinoro) e Giacomo Antonio Graziani (Sflezan - Poesie in dialetto romagnolo della bassa Romagna, Pazzini Editore). La premiazione, organizzata dal Centro di Cultura Romagnola E’ Racoz, si è svolta all’ex Cinema Mazzini con il coordinamento di Gabriele Zelli e Alvaro Lucchi e la presenza di intermezzi musicali del Trio Iftode.

r.r.