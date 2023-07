Poesia e musica a confronto, madre e figlia sul palco

Nuovo spettacolo estivo alla Fabbrica delle Candele. Nello spazio artistico di viale Salinatore (piazzetta Conserva Corbizzi), per la rassegna teatrale intitolata ‘Arroccato nella Fabbrica’, domani sera alle ore 21 il Centro Culturale L’Ortica porterà infatti in scena lo spettacolo ‘Se tu mi parli io canto’, un dialogo fra madre e figlia, fra poesia e musica.

Barbara Gaudenzi, diplomata all’Accademia Belle Arti di Ravenna, si rivolge alla figlia usando le parole delle proprie poesie. A sua volta la figlia Eleonora Benetti, cantante, le risponde eseguendo brani di successo di musica leggera. E’ poi Gabriella Morgagni, attrice e truccatrice del TeatrOrtica ‘Gli Slan di Sandra’, a presentare e condurre lo spettacolo creando i legami fra la poeta e e la cantante.

Barbara Gaudenzi si dedica alla scrittura poetica ed Eleonora Benetti, diplomata al Conservatorio Maderna di Cesena in pianoforte e canto lirico, ha una splendida voce che ha coltivato fin da piccola: è rimasta famosa, infatti, la sua interpretazione, a 9 anni, dell’inno di Mameli alle Olimpiadi invernali di Torino 2006, una performance tuttora visibile ovviamente online. Informazioni e prenotazioni per assistere allo spettacolo di domani sera: tel. 333.7167331 o mail a [email protected] it.

