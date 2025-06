Poesia e natura con ’Pulviscolo’

Tre giorni da vivere tra poesia, intesa non come genere letterario ma come linguaggio suggestivo ed evocativo, capace di creare magia, indagare nell’interiorità per riconnettersi con se stessi e la terra madre. Sono gli ingredienti della II edizione di Pulviscolo, festivalino di poesia, ideato dall’omonimo sodalizio, in programma da questa sera a domenica a Terra del Sole.

Una rassegna ideata da una "aggregazione spontanea giovanile di grande spessore culturale" spiega Francesco Billi, sindaco del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole che patrocina l’evento. Un’associazione presieduta da Ettore Sangiorgi, che ne spiega la genesi. "Sospinti dal desiderio di rispondere a una chiamata interiore e dare una direzione a quel che sentivamo – spiega Sangiorgi –, abbiamo deciso di creare uno spazio vivo, aperto, dove far emergere ciò che è invisibile come il pulviscolo attraversato dalla luce". Un’avventura che partirà oggi alle 21.30 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole con ‘Brisli’, spettacolo dedicato alla poesia romagnola, di e con Denis Campitelli. "Brevi racconti, poesie, aneddoti e detti tipicamente romagnoli fra gusto, cibo e miseria, scritti dagli autori più celebri della terra di Romagna" spiega Francesca Mambelli, una delle anime di Pulviscolo.

Un appuntamento promosso in collaborazione con il Museo dell’Uomo e dell’Ambiente e la Pro loco medicea. Il biglietto di ingresso costa 10 euro, consigliata la prenotazione (info@pulviscolo.it). Nel fine settimana ci si trasferisce al podere Vaibelle, a Monte Poggiolo.

Domani alle 17 è previsto il ritrovo alla rocca in cima al colle (via Ciola 93), da dove prenderà il via la passeggiata fino al podere. A seguire, nella cornice di un boschetto incontaminato, si entrerà nel vivo degli incontri. Il primo vedrà protagoniste Francesca Genti e Manuela Dago, fondatrici di Sartoria Utopia, una "capanna editrice" che progetta, stampa e cuce i libri di poesia dei più interessanti autori contemporanei: nell’occasione sarà presentato il volume Antenate, che riunisce 11 scrittrici italiane in un racconto corale. Si prosegue con Wine Reading: un momento di ristoro, di convivialità e di storie all’insegna del vino. Verso le 21 il maestro del cantautorato italiano Alessandro Fiori interpreterà ‘Gite’: 40 viaggi in volo sopra una geografia magica tra musica, pittura e poesia, con il supporto di Liuteria Diego Suzzi. La serata terminerà verso le 22.30 con una passeggiata collettiva sotto le stelle, per celebrare insieme il solstizio d’estate.

Domenica ritrovo alle 17 sempre alla rocca, da dove prenderà i via una passeggiata meditativa audioguidata, preparatoria allo Yoga nel bosco del podere Vaibelle con Samanta Zampiga. Seguirà un momento di ristoro e di convivialità, reso ancora più magico dai tarocchi di Kebab&Proust, preludio all’incontro Illuminare un po’ l’inferno dall’omonimo libro di Marco Ceravolo che, con Valentina Barisano indagherà la deumanizzazione e l’abuso del corpo, utilizzando un approccio interdisciplinare e di genere. Infine, verso le 21.30, una performance tra suono e poesia: Odissea Selvatica di Ettore Sangiorgi con la voce di Pieralberto Valli. Un viaggio simbolico che attraversa le fasi fondamentali dell’esistenza umana. Chiusura con la passeggiata sotto le stelle.

Per i soci dell’associazione culturale Pulviscolo, l’ingresso agli eventi del fine settimana è gratuito. Possibilità di associarsi in loco al costo di 5 euro. Per info e prenotazioni: info@pulviscolo.it.

Francesca Miccoli