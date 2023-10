‘Poesia e natura nel Parco’ festa culturale a Corniolo

Si svolge domani a Corniolo la 33ª edizione della rassegna ‘Poesia e natura nel Parco’ promossa dal Centro Culturale L’Ortica di Forlì, col patrocinio del Comune Santa Sofia, in collaborazione col Parco nazionale e con la partecipazione di Spi-Cgil Forlì. "S’i fosse foco", ispirandosi al titolo della poesia di Cecco Angiolieri, è il tema proposto per questa edizione. "Il fuoco: bellezza, magia, ambivalenza. Tanto necessario alla vita quanto capace di distruggerla".

Si tratta della prima manifestazione culturale che ha resistito nel tempo essendo partita con l’allora Parco Regionale del Crinale Romagnolo grazie alle collaborazioni con Giorgio Celli, Luciano Foglietta, Maurizio Pallante, Pierluigi Randi e altri ancora, sostenuta poi dal Parco nazionale fin dalla sua istituzione.

La manifestazione si svolge a Corniolo dalle 15 alle 18 nella sala del Ristorante Leonardo dove è previsto il pranzo (via Hotel Leonardo 72, 0543.980015). Il programma prevede alle ore 10 una visita guidata con a capo Giuseppe Michelacci alla scoperta dell’antico borgo di Corniolo, con le case in sasso e le chiese con opere e affreschi del XV-XVI secolo, e ritorno alle 12 per il pranzo.

Alle 15 convegno con gli interventi del sindaco di S. Sofia Daniele Valbonesi, di un rappresentante del Parco nazionale, di Tonino Bernabè presidente di Romagna Acque, di Gianfranco Tripi comandante dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena, del giornalista del Carlino Oscar Bandini, storico ed esperto del territorio del Parco, e con la partecipazione della Cgil (Spi) di Forlì.

Gli attori di Orticateatro ‘Gli Slan di Sandra’ Daniele Baldinotti, Sara Camporesi, Gabriella Morgagni reciteranno i testi degli autori in lingua; mentre i poeti dialettali reciteranno in proprio. Coordinamento: Giorgio Casadei Turroni presidente del Centro Culturale L’Ortica di Forlì, Davide Argnani, Claudia Bartolotti, Lilia Vasumini. Sono stati 46 gli autori e contenuto selezionati su 58 richieste. (per infoe prenotazioni: 0543.092569 o 333.7167331).