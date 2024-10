’Poesia e Natura’: numeri da record per il concorso

Sono stati 66 i poeti che hanno partecipato al bando della 34ª edizione della rassegna ‘Poesia e Natura nel Parco 2024’, promossa dal circolo culturale L’Ortica di Forlì. Un numero superiore a tutte le precedenti edizioni e alla fine la commissione, a fatica, ha selezionato 53 autori che, per stile e contenuto, hanno saputo rispettare il tema assegnato, imperniato sugli insediamenti urbani nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi Monte Falterona e Campigna, ispirandosi ai versi della poesia ‘Rio Bo’ di Aldo Palazzeschi: ’Tre casettine dai tetti aguzzi, un verde praticello...’.

Il tema proposto agli autori per questa edizione è stato infatti: ’Un borgo, una casa tra gli alberi: il legame fra uomo e natura’. I protagonisti del convegno in calendario domenica all’ostello Il Vignale di San Benedetto in Alpe, provenienti da tutta la Romagna ma anche da Toscana, Marche ed Emilia saranno: Renzo Passalacqua; Attilio Zammarchi; Marisa Aneghini; Carla Grementieri; Franca Oberti; Gloria Nanni; Margherita Orsi, Mauro Spada; Milena Bonucci Amadori, Emanuela Babbini, Nadia Bagnoli, Daniele Baldinotti, Claudio Biondi, Catia Briccolani, Luigi Ciocchetti, Daniela Cortesi, Federica Fabbri, Tamer Favali, Franca Foietta, Daniela Gaudenzi, Alberto Lotti, Isa Melli, Mirna Milandri, Rosalda Naldi, Meris Pedrizzi, Laura Pezzi, Lorella Rosati, Danila Rosetti, Valerio Tisselli, Francesca Sally Vaienti, Anna Zamperini; Maurizio Maraldi; Alessandro Corsi; Giorgio Magnani; Lucia Baldini; Ezio Settembri; Ila Patrizia Donatini, Loretta Olivucci; Antonio Gasperini, Manuela Gori; Giuliano Piscaglia; Elmina Martini; Marco Ferrari, Renzo Maltoni; Selene Contadini; Dauro Pazzini; Laura Beoni, Maurizio Boscherini; Giuliano Biguzzi; Nereo Castellani; Lauretana Leonardi; Lia Cucconi e Stefano Bernardi.

L’Ortica è molto attiva a Forlì, dove organizza laboratori, premi e corsi, ma dal 1990 è presente anche nell’appennino tosco-romagnolo protetto dal Parco nazionale. "Siamo partiti – precisa il presidente Giorgio Casadei Turroni – con questa rassegna ‘Poesia e Natura nel Parco’ quando ancora esisteva il Parco Regionale del Crinale Romagnolo, prima di diventare nazionale. Grazie all’ospitalità dell’allora Casa per ferie Aics Le Romagne nella valle di Strabatenza e al supporto di Giorgio Celli e Luciano Foglietta, e alle collaborazioni di Maurizio Pallante, Pier Luigi Randi, Nevio Agostini e altri, siamo riusciti a far crescere questo appuntamento annuale. Io, Davide Argnani e Claudia Bortolotti siamo sempre stati convinti – conclude – che la cultura sia un’arma potente per far crescere il rispetto dell’ambiente e non a caso la manifestazione è da sempre patrocinata e sostenuta dall’ente parco e dai Comuni dell’area protetta che a turno ci ospitano".

Oscar Bandini